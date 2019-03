neues deutschland: Berliner ver.di Landesbezirksleiter Wolf will Mitgliederschwund stoppen

Der neue ver.di-Landesbezirksleiter von Berlin und

Brandenburg, Frank Wolf, will den Mitgliederschwund in der

Dienstleistungsgewerkschaft stoppen. »Da müssen wir gegensteuern«,

sagte Wolf der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues

deutschland« (Dienstagsausgabe). Zuletzt war die Mitgliederzahl des

Landesbezirks Berlin-Brandenburg nach Angaben der Gewerkschaft von

160.000 (2015) auf 157.000 (2018) zurückgegangen. Seit Längerem gehen

die Mitgliederzahlen zurück, das liege auch daran, dass so viele

Beschäftigte in den Ruhestand gehen.

Der Gewerkschaftsvorsitzende will den Rückgang auch dadurch

aufhalten, indem neue Branchen organisiert werden und Hochburgen

gehalten werden. Besonders im Gesundheitsbereich und besonders bei

jüngeren Beschäftigten kann ver.di Zuwächse verzeichnen. Den

Fachkräftemangel im Öffentlichen Dienst in Berlin hält der neue

Gewerkschaftschef als ein »vor Jahren hausgemachtes Problem durch den

Senat«. »Bei der geringen Bezahlung, die es im öffentlichen Dienst

teilweise gibt, brauchst du die Jobs doch gar nicht auszuschreiben«,

sagte Wolf.

Der ver.di-Landesbezirksleiter kündigte gegenüber »nd« an,

gemeinsam mit dem rot-rot-grünen Senat das Thema Digitalisierung

angehen zu wollen. Und wie sie im Sinne der Beschäftigten gestaltet

werden können. Dass die Digitalisierung mit einer unglaublichen

Dynamik passiere, sei real, so Wolf.

