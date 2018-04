4. Klassiktage Ammergauer Alpen – Das Programm steht fest!

Was bedeutet Heimat? Ist Heimat ein Ort oder ein Raum? Was assoziieren wir mit Heimat ? Freunde, Erinnerungen, Geschichten? Die Klassiktage Ammergauer Alpen nehmen das Thema «Mythos Bayern» der Bayerischen Landesausstellung musikalisch auf und schöpfen aus dem reichen Musikerbe Bayerns. Die Musikerfamilie Well mit Christoph (Stofferl) Well oder das junge Duo «twoWell» personifizieren Bayern und erschließen neue musikalische Räume, ausgehend von ihrer bayerischen Heimat.

Die bayerische Volksmusik, häufig mit emotionalen Kindheitserinnerungen verbunden, wird hervorragend von der Spielmusik Karl Edelmann aus Weilheim gespielt. Die Suche nach «Heimat» findet sich in vielen Komponistenbiografien wieder. Auch heute noch verspüren Musiker den «Drang in die Ferne» wie der Regensburger Sänger Benjamin Appl, der von London aus seine internationale Karriere startete.

Unter dem Hashtag #Heimat beginnt folglich die Suche nach Assoziationen, Mythen, Klischees, Klängen und Orten. Josef Gilgenreiner, der künstlerische Leiter der Klassiktage, rückt vier musikalische Interpretationen von Heimat ins Zentrum. Zum Auftakt begleiten Maria Well (Violoncello) und Matthias Well (Violine), die junge Nachwuchsgeneration der Musikerfamilie Well, als Duo «twoWell» das Fotoprojekt des Münchener Unternehmensberater und Unterammergauer Christian Zott und des Hamburger Fotografen Hans-Joachim Ellerbrock. In ihrem Fotobuch «Heimat? Ammertal! ? Ansichtsache» haben die Beiden das Faszinosum «Heimat» im Ammertal eingefangen. Die fotografische Perspektive lässt sich vortrefflich mit dem weltoffenen, preisgekrönten Spiel der twoWell vereinen.

Mit dem Buch von Herbert Rosendorfer «Die Kellnerin Anni» inszeniert Robert Joseph Bartl als Erzähler gemeinsam mit der Spielmusik Karl Edelmann Charakterszenen aus dem bayerischen Wirtshaus.

Der bayerische Bariton Benjamin Appl, der in den grossen Konzertsälen Europas zuhause ist, beschreibt mit dem Minetti Quartett musikalisch, was Heimat für ihn an seinen verschiedenen Lebensstationen bedeutet. Ein Thema, das den ehemaligen Sänger der Regensburger Domspatzen schon seit einiger Zeit intensiv beschäftigt und er in seiner CD «Heimat» (erschienen beim Label Sony) bereits vertieft hat. Dieser musikalischen Perspektive nach Heimat stellt sich das Wiener Minetti Quartett gegenüber, das in den Musikmetropolen Europas verkehrt. Ein Kammermusikabend zwischen dem „Drang in die Ferne“ und der Sehnsucht nach Heimat.

Das exzellente Wiener Streichquartett, Minetti Quartett, ist zudem zusammen mit dem bayerischen Musikanten und Spitzenmusiker Stofferl Well und Josef Gilgenreiner (Kontrabass) auf der Bühne zu sehen. Sie runden die 4. Klassiktage Ammergauer Alpen mit ihrer musikalischen Reflexion über die kontroverse Thematik «Heimat» ab.

Auch Kinder sind an den 4. Klassiktagen Ammergauer Alpen herzlich willkommen. Unter der Leitung der Musikpädagoginnen Stefanie Blauensteiner und Magdalena Kriss erarbeiten die Grundschulkinder aus dem Landkreis ein klingendes Theaterstück. Der Workshop heißt «Von Drachen, sprechenden Bäumen und phantastischen KönigInnen» und findet in der letzten Ferienwoche vom 3. bis 7. September statt. Die Kinder erarbeiten in dieser Woche eine Geschichte, sie basteln die Requisiten und sie erproben Musikinstrumente. Am letzten Tag (7.9.2018) folgt die abschließende Aufführung vor dem Publikum.

Die Konzerte finden in Bad Kohlgrub statt. Das Programm des Festivals finden Sie unter: www.klassiktage.com

Ab 11. April 2018, dann startet auch der öffentliche Kartenvorverkauf.

Mitglieder des Fördervereins Freundeskreis Klassiktage e.V. erhalten 10% Ermässigung auf die Eintrittspreise. Weitere Details dazu: https://klassiktage.com/…

Immer aktuell: die Social Media Kanäle der Klassiktage Ammergauer Alpen.

Folgen sie uns auf

Facebook: https://www.facebook.com/…

Instagram: https://www.instagram.com/…

Youtube: https://www.youtube.com/…

Organza Kulturmanagement GmbH

Beate Gilgenreiner

Eichwaldstrasse 1

CH- 8400 Winterthur

Organza Kulturmanagement

Wir planen und organisieren kulturelle Veranstaltungen und Konzertreihen.

Wir knüpfen Kontakte zwischen Musikern und Veranstaltern.

Wir übernehmen Ihre Pressearbeit.

www.organza.ch