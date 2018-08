45 Teilnehmer für DEBUT 2018 stehen fest

Drei Tage lang haben sich die Sopranistin Clarry Bartha und die Sopranistin Prof. Christiane Libor Ton- und Filmaufnahmen von knapp 400 angehenden Opernsängerinnen und -sängern aus der ganzen Welt angehört und angeschaut. Ausgewählt haben sie die 45 junge Frauen und Männer, die am 9. Klassik-Gesangswettbewerb DEBUT 2018 teilnehmen werden. Am 23. September startet der internationale hochkarätige Sängerwettstreit in Weikersheim und Bad Mergentheim.

Zur Einstimmung auf hochattraktive musikalische Tage lädt DEBUT Concerts kurz davor zu einer Matinee am Sonntag, 16. September 2018, 11:00 Uhr, in den kleinen Kursaal in Bad Mergentheim ein. Das Thema der von Prof. Ulrich Konrad (Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der Universität Würzburg) moderierten Gesprächsrunde lautet ?Gesang! Gestern ? Heute ? Morgen?. Unter Einbeziehung des Publikums diskutiert er mit Enrico Calesso, Generalmusikdirektor Mainfranken Theater Würzburg, und Konstantin Heuer, Komponist des zeitgenössischen Lieds für DEBUT 2018.

Niveau steigt weiter

Das Fazit nach dem dreitägigen Auswahl-Marathon in der WITTENSTEIN Innovationsfabrik ist einhellig: Weiter fortgesetzt hat sich der Trend zu einer deutlichen Qualitätssteigerung der Bewerber in der gesamten Breite: ?Das Niveau in diesem Jahr ist sehr hoch. Nun hoffen wir natürlich, dass auch alle eingeladenen Teilnehmer zusagen, um der Jury und natürlich dem Publikum genau diese Sternmomente ? wie wir sie in der Vorauswahl erlebten ? auch präsentieren zu können?, so resümiert Clarry Bartha. Gemeinsam mit Christiane Libor hat sie die eingereichten Arien und Liedern ?am laufenden Band? nicht nur einfach angehört, sondern sie bewertet, um herauszufinden, welcher der Interpreten, welche der Interpretinnen nun das ?gewisse Etwas? hat.

Da half natürlich einmal mehr die Erfahrung beider Damen, die sich aus zurückliegenden Wettbewerbsjahren kennen und schätzen. Und so bestand zwischen Bartha und Libor oftmals bereits Einigkeit nach wenigen angestimmten Tönen. Clarry Bartha fasst es so zusammen: ?Manchmal ist einfach alles da: die Noten sind perfekt, die Art und Weise, die gesamte Ausstrahlung berührt einen, erreicht uns.?

Teilnehmer aus 14 Nationen

Die nun ausgewählten 25 Sängerinnen und 20 Sänger, die in der Finalwoche (23.- 29. September) dann nicht mehr aus der ?Konserve?, sondern ?live und in Farbe? zu sehen und zu hören sein werden, kommen aus der ganzen Welt: an der Spitze das Stimmfach Sopran mit 17 Teilnehmerinnen, gefolgt von 7 Mezzosopranen, 1 Alt, 6 Tenören, 4 Countertenören, 8 Baritonen und 2 Bässen. Die 45 jungen Leute repräsentieren 14 Nationen ? vom ?Gastgeberland? Deutschland (16), über Südkorea (7), Polen (2), Österreich (3), Belgien (2), China (2), Frankreich (3), Russland (3), USA (2), Griechenland, Neuseeland, Schweiz, Slowakei, Ukraine (je 1)

Im Überblick: die Wettbewerbswoche

Der Wettbewerb findet in Weikersheim und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis, Deutschland) statt. Ernst wird es für alle eingeladenen 45 Teilnehmer von Montag, 24. September, bis Mittwoch, 26. September 2018, denn dann werden die Qualifikationsrunden und das Semifinale im Gewehrhaus des Schlosses Weikersheim ausgetragen. In den Räumlichkeiten der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) und der dort eingerichteten Musikakademie finden die jungen Opernsänger auch ihre Quartiere. Sowohl die Qualifikationsrunden am Montag und Dienstag, als auch das Semifinale am Mittwoch, 26. September 2018, sind öffentlich und können kostenlos besucht werden.

Der Liederabend am Donnerstag, 27. September 2018, 19.30 Uhr, mit Vergabe der Liedpreise wird dieses Jahr im Roten Saal des Deutschordensschlosses in Bad Mergentheim ausgetragen. Sechs junge Opernsänger/innen werden hierfür von der Jury nominiert. Karten zum Preis von 20 ? sind bei der Kurverwaltung ab Mitte August und ab dem 24. September 2018 im Weikersheimer Wettbewerbsbüro, Marktplatz 12, zu erwerben.

Der Wettbewerb endet mit dem Galakonzert der Finalisten am Samstag, 29. September 2018, in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Ehrengast ist dann KS Prof. Christa Ludwig (Schirmherrin DEBUT 2014), die Finalisten werden musikalisch vom Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung von Enrico Calesso begleitet. Höhepunkt des Abends, der erstmals von Felix Seibert-Daiker moderiert wird, ist aber selbstredend die Bekanntgabe der Sieger mit Vergabe der hoch dotierten Preise. Das Galakonzert wird von SWR2 aufgezeichnet und am Sonntag, 30. September, 20 Uhr, ausgestrahlt.

Der Wettbewerb

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für den Galaabend beginnt Mitte August; Vorverkaufsstellen sind die Kurverwaltung Bad Mergentheim (Tel. 07931/965-0).

Jury

Die Opernsänger (Höchstalter 34 Jahre) und Opernsänger-innen (Höchstalter 32 Jahre) stellen sich bei internationaler Konkurrenz einer hochkarätigen Jury, die sich aus diesen profilierten Akteuren der Klassischen Musikszene zusammensetzt: Prof. Barbara Bonney (Schirmherrin und Mitglied der Jury), Prof. KS Harald Stamm (Juryvorsitz), Prof. Christiane Libor (Sopranistin), Katja Schaefer (Generalsekretärin Bayerische Akademie der Schönen Künste), Dietmar Schwarz (Intendant Deutsche Oper Berlin), Lucca Targetti (IN ART Management), Ralf Tiedemann (Chefredakteur ?Das Opernglas?), Prof. Gerd Uecker (ehem. Intendant Semperoper Dresden); Künstlerische Leitung: Clarry Bartha.

Preise

Die Gewinner der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Viktoria erhalten neben einer von der Kunstgießerei Strassacker gestifteten Skulptur des Wiener Künstlers Prof. Ernst Fuchs (1930 ? 2015) Preisgelder von 10.000, 5.000 und 2.500 ? sowie Konzertauftritte. Daneben werden weitere Geld- und Engagement-Preise vergeben.