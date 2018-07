56% mehr Start-up Jobs in Berlin seit EU-Referendum

Berlins Anteil von Start-up Jobs ist seit dem

EU-Referendum um 56% gestiegen. Dies geht aus einer neuen Studie der

Jobsuchmaschine Adzuna hervor, die das aktuelle Jobangebot in der

Hauptstadt mit dem Zeitraum kurz nach dem Referendum, im Juli 2016,

verglich. Demnach hat sich der Anteil von Start-up Jobs hier über die

letzten zwei Jahre massiv gesteigert. Berlin übertrumpft zudem

London, was das Start-up Job Angebot in der jeweiligen Metropole

betrifft.

Für die aktuelle Studie wurde der Index von gelisteten

Stellenanzeigen für Start-up Jobs in Deutschland sowie Großbritannien

unter die Lupe genommen. Dabei wurde der prozentuale Anteil von

Start-up Jobs, gemessen an allen veröffentlichten Jobs, berechnet der

im Juli 2016 vs. Juli 2018 vorhanden war. Daneben wurden die Top 10

deutschen Städte mit dem derzeit höchsten Anteil an Start-up Jobs

ermittelt. Insgesamt wurden für die Studie über 1.7 Millionen

Stellenanzeigen untersucht.

Start-up Branche in London weniger gewichtig als in Berlin

Die Ermittlung des Start-up Job Angebotes in Berlin von Juli 2016

verglichen mit dem aktuellen Angebot zeigt, dass sich der Anteil der

gelisteten Jobs mit Start-up Fokus von 3.1% im Juli 2016 auf 4.9% im

Juli 2018 gesteigert hat, was einem Anstieg von 56% entspricht. Die

Untersuchung des Londoner Start-up Marktes ergab im Vergleich dazu

einen Anteil von 2.8%, was Start-up Jobs in der britischen Hauptstadt

betrifft. Damit scheint die Start-up Branche in Berlin einen größeren

Anteil am gesamten lokalen Arbeitsmarkt zu beanspruchen als dies in

London der Fall ist.

Berlin toppt Städteranking mit den meisten Start-up Jobs

Dabei schlägt sich der positive Trend für den Start-up Markt in

Berlin auch im bundesweiten Ranking nieder: Berlin führt mit Abstand

vor allen anderen deutschen Städten mit aktuell über 2.000 offenen

Stellen im Start-up Bereich gelistet auf www.adzuna.de. Bundesweit

entfallen damit knapp 30% aller in Deutschland gelisteten Start-up

Jobs auf die Hauptstadt. Diese Entwicklung schlägt sich ebenso in der

Immobilienbranche nieder. So gab WeWork, ein US-Unternehmen und

führender Betreiber von Coworking Space Anfang des Jahres bekannt,

sein Angebot in Berlin maßgeblich zu erweitern.

München verzeichnet leichten Rückgang – Köln, Frankfurt, Karlsruhe

fast gleichauf

Weiterhin auf Platz zwei der Städte mit den meisten Start-up Jobs

liegt München. Die bayerische Hauptstadt verzeichnet aktuell jedoch

ca. 1.5% weniger Jobs im Start-up Bereich als dies noch 2016 der Fall

war. Während Hamburg fast unverändert auf Platz zwei liegt, teilen

sich Köln, Frankfurt und Karlsruhe dagegen mit jeweils ca. 4% Anteil

den dritten Platz. Die Betrachtung der Top 10 Städte gesamt zeigt,

dass eine relativ gleichmäßige Verteilung der Bundesländer besteht.

So schaffen es jeweils drei Städte aus Baden-Württemberg sowie

Nordrhein-Westfalen in die Top 10.

Inja Schneider, Country Manager Deutschland bei Adzuna

kommentiert: „Wir hatten bereits im Juli 2016 eine Untersuchung

unternommen, die einen positiven Trend für den Start-up Job Markt in

Berlin kurz nach dem Referendum zeigte. Die damalige Prophezeiung,

dass der Berliner Markt von einem Brexit profitieren könnte scheint

durch die Ergebnisse unserer aktuellen Studie bewiesen.“

Top 10 Städte mit den meisten Start-up Jobs:

% Anteil aller Start-Up Jobs in Deutschland

1. Berlin: 29.86%

2. München: 13.75%

3. Hamburg: 8.16%

4. Köln: 4.78%

5. Frankfurt: 4.70%

6. Karlsruhe: 4.30%

7. Stuttgart: 2.63%

8. Düsseldorf: 2.54%

9. Dresden: 1.60%

10. Mannheim: 1.23%

Quelle: Stellenangebot auf www.adzuna.de, Stand Juli 2018

