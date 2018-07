Kontraste: Die Clans – Wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen (FOTO)

Do 02.08.2018 | 21:45 | vom rbb in Das Erste

Kriminelle Clans aus arabischen Großfamilien beschäftigen mehr

denn je Polizei, Politik und Presse. Spektakuläre Coups wie der

Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum oder der

KaDeWe-Raub verschaffen den Tätern Legendenstatus. Ehrenmorde und

Gruppengewalt stiften sozialen Unfrieden und schüren Angst. Oft

genügt es, wenn die Clans mit ihren Namen drohen.

Wer sind diese Familien? Wie genau sieht ihre abgeschottete

Parallelwelt aus? Wo kommen sie her? Was denken die Clanmitglieder

über den deutschen Rechtsstaat? Antworten geben sie selbst in dieser

exklusiven Reportage aus der Welt der Clans. „Kontraste“ hat dafür

über Monate im Milieu der arabischen Großfamilien recherchiert.

Vor der Kamera sprechen ein Friedensrichter aus Essen, ein

Straßenpate aus der deutschen Kokainhauptstadt Dortmund, zwei

gewaltbereite Rapper und ein Dealer aus Berlin. Er sagt: „Die

Großfamilien packen sich Flüchtlinge, die für sie dealen. Die

bekommen dafür ein Taschengeld.“ Ein Dorfältester aus der türkischen

Provinz Mardin, in der die auch untereinander verwandten arabischen

Clans alle ihren Ursprung haben, ist zufrieden: „Allah sei Dank hat

sich unsere Situation über unsere Kinder in Bremen deutlich

verbessert. Sie besitzen jetzt einige Hotels hier, und ich bekomme

bei meinen Besuchen in Deutschland Sozialhilfe.“

Der Blick in die Welt der Clans zeigt das ganze Dilemma einer

misslungenen Integration von Menschen, die in den 80er Jahren als

Flüchtlinge zu uns kamen. Sie konnten sich hier in einer Welt aus

Kriminalität und Paralleljustiz einrichten. Um diese Welt

aufzubrechen, setzt das Land Nordrhein-Westfalen neuerdings auf eine

Null-Toleranz-Politik, in Berlin bemühen sich die Behörden, den Clans

ihr kriminell erlangtes Vermögen wegzunehmen. Aber der Kampf gegen

die Clans steht erst am Anfang.

Moderation: Astrid Frohloff

