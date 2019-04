„7.000 Unterschriften gegen die Pflegekammer sind wahrhaftig kein Geburtstagsgeschenk“ / bpa sieht sich in seinen Bedenken gegen Zwangsmitgliedschaft bestätigt

Anlässlich des einjährigen Bestehens der Pflegekammer

in Schleswig-Holstein am 21. April 2019 äußert der Landesvorsitzende

des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa),

Mathias Steinbuck, harsche Kritik: „Seit genau einem Jahr hat die

Kammer nichts für die Pflege erreicht. Das ist wirklich kein Grund

zum Feiern. Zwölf Monate lang war die neue Behörde ausschließlich mit

sich selbst beschäftigt. Impulse oder gar echte Fortschritte für die

Pflegenden in Schleswig-Holstein sucht man vergebens“, so Steinbuck.

Es seien die Trägerverbände sowie Unternehmerinnen und Unternehmer,

die die Zukunft der Pflege im Land gestalten, attraktive

Arbeitsplätze schaffen und für interessante Perspektiven in der

Pflege werben.

„Die Kammer hat bisher nur erreicht, die Pflegenden durch hohe

Beitragsforderungen und eine rasant entstehende Bürokratie zusätzlich

zu belasten und gegen sich aufzubringen. Dass inzwischen fast 7.000

Pflegende eine Petition gegen die Kammer unterzeichnet haben, ist

wahrhaftig kein Geburtstagsgeschenk“, stellt der

bpa-Landesvorsitzende klar.

Die erst kürzlich veröffentlichte Beitragsordnung für die

Pflegeberufekammer hatte unter den Pflegenden im hohen Norden

Deutschlands einen Sturm der Empörung ausgelöst, als klar wurde, dass

die Kammer jedes Jahr fast zwei Millionen kosten würde – zu bezahlen

von den Pflegenden.

