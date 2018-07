70 Jahre härteste Christenverfolgung in Nordkorea / Kim Jong Un kündigt Amnestie an – auch für Christen? (FOTO)

Anlässlich des 70. Jahrestages der Staatsgründung Nordkoreas hatdie kommunistische Führung eine Amnestie für Strafgefangeneangekündigt. Laut staatlichem Nachrichtenportal soll sie zum 1.August 2018 in Kraft treten und betrifft Menschen, „die wegenVerbrechen gegen das Land und seine Menschen verurteilt wurden“. Beimhistorischen Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump im Juni war dieLage der Menschenrechte in Nordkorea laut Präsident Trump „einwichtiges Thema“. Ob die Amnestie in diesem Zusammenhang steht und obChristen unter den Freigelassenen sein werden, ist nicht bekannt.

Bizarrer Personenkult der Kims als Ersatzreligion

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Pjöngjang wegen seiner starken

Kirche noch als „Jerusalem des Ostens“ bekannt. Jedoch bereits

während der Besatzung durch Japan (1910-1945) hatten die Christen

einen schweren Stand, da sie den japanischen Kaiserkult ablehnten.

Mit der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9.

September 1948 übernahm Kim Il Sung die Herrschaft im Norden der

Halbinsel und setzte den Personenkult fort, obwohl seine Eltern und

Großeltern überzeugte Christen waren. Die Chilgol-Kirche in Pjöngjang

– heute eines der vier Kirchengebäude im Land – widmete Kim Il Sung

seiner Mutter Kang Pan Suk, deren Name übersetzt „Fels“ bedeutet und

auf den Apostel Petrus hinweist. Kim Il Sung etablierte in Anlehnung

an den christlichen Glauben eine eigene Version der Dreieinigkeit mit

sich selbst als „Vater“, seinem Sohn Kim Jong Il und der

Juche-Ideologie als Pendant für den Heiligen Geist. Das Narrativ um

seine Geburt ist der Geburt von Jesus nachempfunden. Gleichzeitig ist

den Kims ein gnadenloser und irrationaler Hass auf Christen gemein.

Vor 1945 zählte man noch etwa 500.000 Christen im Norden, zehn

Jahre später schien die Gemeinde ausgelöscht. In den Wirren des

Koreakriegs flohen um 1950 etwa 1,5 Millionen Menschen nach Südkorea,

darunter viele Christen. Von den in Nordkorea verbliebenen wurden

Zehntausende getötet oder verschleppt. Die kleine Gemeinde im

Untergrund wuchs jedoch wieder, so dass Open Doors die Anzahl der

Christen heute auf bis zu 400.000 schätzt, davon jedoch mehr als

50.000 in den berüchtigten Straflagern von Kim Jong Un.

Staatlich organisierte Jagd auf Christen

Einheiten von Polizei, Staatssicherheit, Nachbarschaftsüberwachung

(inminban) sowie der Partei werden explizit dafür geschult, Christen

zu identifizieren und zu verhaften. Ein früherer Agent der

Staatssicherheit, der eine religiöse Gruppe entlarven sollte,

berichtet: „Sie nannten sich Nord-West-Jugend-Verband. Alle wurden

hingerichtet. Religiöse Bücher zu besitzen oder den Glauben

weiterzugeben unterminiert das System und so etwas darf es nicht

geben.“ Um Christen anzulocken, eröffnen Mitarbeiter des

Geheimdienstes zum Schein sogar Gebets- und Hauskreise.

Christen in Nordkorea leben ständig in Gefahr: „Jeder Christ

meines Landes weiß, dass er eines Tages entdeckt werden kann. Wenn

dies geschieht, musst du fest im Glauben stehen und Jesus treu sein“,

so ein Christ aus Nordkorea gegenüber Open Doors.

Christen in Nordkorea weiter intensiv unterstützen

Open Doors unterstützt die Christen in Nordkorea mit Medizin,

Nahrungsmitteln und anderen Gütern, auch mit Schulungen und

Literatur. Der Leiter des Hilfswerks in Deutschland, Markus Rode,

bestätigt die anhaltende Hilfe für Christen dort auch angesichts der

gegenwärtigen Umbruchssituation. „Seit 2002 steht Nordkorea auf Platz

1 des Weltverfolgungsindex als schlimmster Christenverfolgerstaat.

Laut UN-Berichten gibt es kein Land, das Christen so unmenschlich und

grausam verfolgt. Gerade an einem solchen Jahrestag ist es wichtig,

an die Christen in Nordkorea zu erinnern und für sie zu beten. Mehr

als 50.000 müssen in Arbeitslagern Zwangsarbeit leisten und werden zu

Tode gefoltert, weil sie nicht die selbsternannten Götter der

Kim-Familie anbeten, sondern Jesus Christus.“

