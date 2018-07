WAZ: Experten halten Handyverbot an NRW-Schulen für „unvorstellbar“

Ein allgemeines Handyverbot an Schulen wie in

Frankreich wird in NRW von Lehrerverbänden und Bildungsexperten

strikt abgelehnt. „Das ist hier unvorstellbar“, sagte Dieter Cohnen,

Vorstandsmitglied der Landeselternschaft der Gymnasien NRW, der

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). Zwar müsse

der Umgang mit den Geräten an Schulen reglementiert werden, „aber

manche Unterrichtskonzepte bauen darauf, dass die Schüler ihr eigenes

Handy mitbringen, das wäre dann nicht mehr möglich“.

Das französische Parlament hat ein gesetzliches Handyverbot an

Schulen beschlossen. Die neue Regelung sieht ein Komplettverbot

internetfähiger Geräte inner- und außerhalb der Schulgebäude vor. Da

an den Schulen die Rechner meist veraltet seien, müsse man auf die

Geräte der Schüler zurückgreifen, gibt Dieter Cohnen zu bedenken.

Besser als ein generelles Handyverbot sei es, mit Schülern über einen

sinn- und maßvollen Umgang mit den Geräten zu sprechen. „Davon haben

sie dann auch im Privatleben etwas.“

Ähnlich argumentiert Peter Silbernagel, Vorsitzender des

Philologenverbands NRW. Ein generelles Verbot „von oben“ hält er für

unangemessen, sagte Silbernagel der WAZ. Zwar sei es „eine

pädagogische Herausforderung“, den Umgang mit den Geräten an Schulen

zu regeln, aber das sei ein Thema für die Schulkonferenz und nicht

für den Gesetzgeber, findet Silbernagel.

