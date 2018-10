90 Opfer zeigten ihr Gesicht – erschütternde Streetart-Aktion in Berlin (FOTO)

Die Porträt-Kunst-Aktion „90 Schicksalsschläge“ hat am Freitag, 5.Oktober in Berlin auf die Opfer der Bombardierungen von Wohngebietenaufmerksam gemacht. Die eindrücklichen, überlebensgroßen Gesichterluden zum Betrachten ein, berührten die Passanten und gaben einstarkes Statement gegen die Bombardierung von Wohngebieten ab. DerPlatz in der historischen Mitte Berlins verwandelte sich in einePorträtgalerie von rund 110 Quadratmetern.

Jeden Tag werden 90 Zivilist/-innen durch Explosivwaffen getötet

oder verletzt. 92 Prozent der Opfer stammen aus der Zivilbevölkerung

– darunter viele Frauen und Kinder. Die Aktion am Berliner

Gendarmenmarkt ist Teil des „Inside Out Projekts“ und unterstützt die

weltweite Kampagne „Stop bombing civilians“ der gemeinnützigen

Organisation Humanity & Inclusion (die Dachorganisation von Handicap

International Deutschland).

90 Nahaufnahmen von je 90 mal 135 Zentimeter wurden auf dem

Gendarmenmarkt ausgelegt. Stellvertretend für die Betroffenen

weltweit zeigen die Aufnahmen Menschen aus Laos, Irak, Südsudan und

Kolumbien. Die Folgen der Bombardierungen sind katastrophal: Tod,

Behinderungen, psychische Traumata, Zwangsumsiedlungen, Zerstörung

wesentlicher Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Schulen,

Verseuchung großer Gebiete mit explosiven Resten. Die Städte Rakka in

Syrien, Mossul im Irak und die Donbass-Region in der Ukraine sind

besonders stark betroffen. Acht Millionen Tonnen Schutt sind allein

in Mossul durch explosive Rückstände verunreinigt.

Die Aktion von Humanity & Inclusion (HI) fand auch in Paris, Lyon

und Luxemburg statt und wurde im Rahmen des „Inside Out Projekts“

organisiert. Das 2011 initiierte Projekt des Künstlers JR bietet

Einzelpersonen und Gruppen auf der ganzen Welt ein Instrument, um auf

Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Bildmaterial zum Download unter:

www.handicap-international.de/de/pressefotos-download

Copyright Bilder: Marlene Gawrisch

Mehr Informationen zum „Inside Out Projekt“ unter:

www.insideoutproject.net/en/best-of

Mehr zu HI und der Kampagne „Stop bombing civilians“ unter:

www.handicap-international.de/de/keine-bomben-auf-wohngebiete-

Pressekontakt:

Huberta von Roedern | Handicap International e.V.

Tel.: +49 (0)89 54 76 06 34

Mobil: + 49 (0)151 73 02 32 06

Mail: h.vonroedern@hi.org

www.handicap-international.de

Original-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell