AfD in Brandenburg und Sachsen stärkste Kraft vor der SPD und Die Partei: Analyse der Suchanfragen zur Landtagswahl am 1. September

Am Sonntag wählen Sachsen und Brandenburg neue

Länderparlamente. Ginge es nur nach dem Interesse der Menschen an den

einzelnen Parteien, stünde mit der Alternative für Deutschland (AfD)

der große Gewinner bereits fest. Denn nach keiner politischen

Gruppierung suchten die Menschen aus den beiden Bundesländern bei

Google in den letzten Monaten häufiger – und das mit großem Abstand.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der

Online-Visibility-Management-Plattform SEMrush. Die Experten

analysierten dafür die Google-Suchanfragen aus Brandenburg und

Sachsen.

Landtagswahl in Brandenburg: Größtes Interesse an

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben

In Brandenburg liegt die AfD mit durchschnittlich knapp 18.000

Suchanfragen pro Monat weit vor der SPD (4.943) und Die Partei

(4.169). Beim Blick auf die Spitzenkandidaten ändert sich das Bild

allerdings. Hier ist das Interesse am CDU-Spitzenkandidaten Ingo

Senftleben (880) am größten. Dicht dahinter folgt der AfD-Politiker

Andreas Kalbitz (789). SPD-Mann Dietmar Woidke (689) liegt in dieser

Auswertung auf Position drei.

Überraschend: Die Partei in den Top drei in beiden Bundesländern

Neben der AfD gibt es eine weitere Partei, die in beiden

Bundesländern zu den Top drei Suchanfragen zählt: Die Partei wird von

den Brandenburgern mit durchschnittlich mehr als 4.100 Suchanfragen

pro Monat am dritthäufigsten gesucht, von den Sachsen mit

durchschnittlich mehr als 9.300 monatlichen Suchen sogar am

zweithäufigsten.

Landtagswahl in Sachsen: CDU- und SPD-Spitzenkandidaten vor

AfD-Mann Jörg Urban

Ein ähnliches Bild wie in Brandenburg zeigt sich in Sachsen: Die

Einwohner interessieren sich mit durchschnittlich über 43.400

Suchanfragen pro Monat am meisten für die AfD. Dahinter folgen Die

Partei (9.343) und die SPD (8.029). Bei den Spitzenkandidaten liegt

Michael Kretschmer (2.729) auf Platz eins. Der CDU-Politiker hat mehr

als doppelt so viele Suchanfragen pro Monat wie SPD-Mann Martin Dulig

(1.309) auf Rang zwei. Erst auf dem dritten Platz folgt Jörg Urban

von der AfD (901).

„Unsere Auswertung zeigt nicht, welche Partei die Menschen

tatsächlich wählen werden und auch nicht, wie viele mit den einzelnen

Parteien sympathisieren. Allerdings spiegelt sie ein allgemeines

Interesse der Nutzer wider“, erklärt Olga Andrienko, Head of Global

Marketing bei SEMrush.

Methodik

SEMrush hat analysiert, wie häufig die Brandenburger und Sachsen

über Google nach den Parteien und ihren Spitzenkandidaten für die

jeweilige Landtagswahl am 1. September 2019 suchten. Aus den Daten

für den Zeitraum Januar 2019 bis Juli 2019 hat SEMrush einen

durchschnittlichen monatlichen Wert für die Parteien und

Spitzenkandidaten gebildet.

