neues deutschland: CIA-geführte afghanische Sicherheitskräfte töten elf Zivilisten

In Afghanistan sind von der CIA-geführte

Sicherheitskräfte in das Dorf Kulalgo eingedrungen und haben elf

Zivilisten erschossen. Was zunächst als erfolgreiche Operation gegen

die Taliban verkauft wurde, wird von Augenzeugen als Massaker an

unschuldigen Zivilisten angeprangert. Der Präsident Aschraf Ghani hat

mittlerweile eine Untersuchung der Vorfälle vom 11. August

angeordnet. Wie aus einer Recherche des Afghanistan Analysts Network

hervorgeht, die in der Tageszeitung „neues deutschland“

(Donnerstagausgabe) veröffentlicht wird, waren US-amerikanische

Soldaten direkt an der Operation beteiligt. „Mindestens zwei

Hubschrauber setzten uniformierte Bewaffnete an drei Punkten in

Kulalgo ab“, berichteten Augenzeugen. Die Soldaten hätten sich in

Gruppen von fünf bis sechs Leuten aufgeteilt. Jede Gruppe sei „von

einem Amerikaner geführt worden, der einen Dolmetscher – einen

Afghanen – bei sich gehabt habe“, schreibt der Direktor des

Afghanistan Analysts Network, Thomas Ruttig.

In Afghanistan sind in diesem Jahr bereits mehr Zivilisten von

Sicherheitskräften als von Taliban getötet worden. Das Vertrauen in

die Regierung, die Lage im Land befrieden zu können, sinkt stetig –

im Angesicht der derzeitigen Verhandlungen zwischen Taliban und USA

kein gutes Zeichen. Der Vorfall in Kulalgo könnte dieses Misstrauen

weiter verstärken. Thomas Ruttig berichtet im „neuen deutschland“ von

den grausigen Darstellungen durch Augenzeugen: „Insgesamt seien 15

Gehöfte durchsucht worden. In vier Anwesen gab es Tote. Ihre Leichen

hätten Einschusslöcher im Mund oder in den Augen gehabt, berichten

Zeugen. Wirklichen Widerstand, sagen die Familien, habe es nicht

gegeben; die Abgeführten, sagen sie, waren ja meist Studenten oder

Lehrer und hätten nichts mit den Taliban zu tun und deshalb auch

nichts zu befürchten gehabt.“

