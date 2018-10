AfD-Obfrau Dr. Christina Baum MdL: „Möchtegern-Edward-Snowden“ gibt geheime Informationen aus NSU-Ausschuss an die Öffentlichkeit

Ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung

veranlasste die AfD-Abgeordnete und Obfrau des

NSU-Untersuchungsausschusses, Dr. Christina Baum MdL, zwei

Abgeordnetenbriefe an die Ausschussvorsitzenden Rainer Hinderer und

Wolfgang Drexler (beide SPD) zu schreiben. Darin mahnt sie eine

Aufklärung hinsichtlich der bestehenden Verschwiegenheitspflicht

innerhalb der nichtöffentlichen Sitzungen an: „Dass schützenswerte

Personendaten direkt an die Presse weitergegeben werden, ist ein

schwerwiegender Vertrauensbruch und eine nicht hinnehmbare Situation,

die die Nichtöffentlichkeit zur Farce werden lässt. Ich stelle mir

daraufhin wirklich die Frage, ob man in Zukunft diese nicht

prinzipiell als öffentliche Sitzung deklarieren sollte.“

Kritik an Eignung des Ausschussvorsitzenden

Besonders schwer wiegt die Weitergabe von Informationen aus den

nichtöffentlichen NSU-Sitzungen, betont die sozialpolitische

Sprecherin ihrer Fraktion. „Da dies bereits mehrfach vorkam, ohne

dass irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden, stellt sich für mich

die Frage, ob der Ausschutzvorsitzende Wolfgang Drexler der richtige

Mann am richtigen Platz ist“, so Dr. Christina Baum. „Von Beginn an

fühlte sich im NSU-Ausschuss ein –Möchtegern-Edward-Snowden– berufen,

wichtige und geheime Informationen preiszugeben. Das mangelnde

Durchsetzungsvermögen und die nicht vorhandene Autorität des

Vorsitzenden Drexler ließen ein solches Vorgehen ungehindert zu!“

Kritik an der Landtagsverwaltung

„Diese Geschehnisse reihen sich nahtlos in ähnlich gelagerte

Vorgänge wie die Weitergabe von personalrelevanten Daten aus dem

inneren Zirkel des Landtagspräsidiums ein“. Darauf verweist Emil

Sänze MdL, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der AfD im

Landtag von Baden-Württemberg. „Besonders hervor tun sich hierbei die

Chefdemagogen Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) und Reinhold Gall (SPD), die

immer wieder und ohne jegliche Beweise vorlegen zu können Mitarbeiter

der AfD-Fraktion desavouieren.“

Anzeige beim Datenschutzbeauftragten

Dr. Christina Baum MdL fordert deshalb in ihrem Schreiben eine

Aufklärung, wer die Information weitergegeben hat und welche

Konsequenzen sich daraus für die Ausschussvorsitzenden und allgemein

ergeben. Ebenfalls wurde eine Anzeige beim Datenschutzbeauftragten

beantragt. „Interessant und aufschlussreich war in diesem Artikel zu

lesen, dass bei den Altparteien anscheinend die politische Arbeit von

den parlamentarischen Mitarbeitern gemacht wird. Bei der AfD machen

das immer noch die gewählten Volksvertreter“, so Baum abschließend.

