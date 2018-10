Notfallversorgung und Krankenhaushygiene

Notfallversorgung

„Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen in den Notaufnahmen vor

permanenter Überlastung schützen“, sagt Dr. Andreas Botzlar über die

derzeitige Situation in bayerischen Notaufnahmen, im Vorfeld des 77.

Bayerischen Ärztetages, der vom 26. bis 28. Oktober 2018 in Nürnberg

stattfindet. So habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Anzahl

der Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen verdoppelt – auf

inzwischen rund 25 Millionen Fälle pro Jahr, darunter rund 60 Prozent

ambulante Fälle. „Noch immer wissen viele Patienten nicht, welche

Versorgungsebene die richtige ist“, erklärt Botzlar. Denn etwa rund

40 Prozent der ambulanten Fälle hätten genauso gut vom Ärztlichen

Bereitschaftsdienst behandelt werden können. Ein wichtiger Schritt

sei es, die 116 117 als bundesweite Rufnummer des Ärztlichen

Bereitschafsdienstes weiter bekannt zu machen. Gleichzeitig müsse das

Netz an Bereitschaftspraxen weiter ausgebaut werden. Hier sei auch

Unterstützung von der Politik gefordert. „Langfristig brauchen wir

speziell geschultes Personal, das bei Notfallpatienten eine

Ersteinschätzung vornehmen und diese an die für sie passende

Versorgungsebene weiterleiten kann“, machte der Vizepräsident

deutlich. Nur so könne man erreichen, dass sich die Situation in den

Notaufnahmen langfristig entspanne und keine Gefährdung für

tatsächliche Notfallpatienten entstehe.

Krankenhaushygiene

„Jährlich erkranken in Deutschland zirka 400.000 bis 600.000

Patienten an Infektionen im Zusammenhang mit einer medizinischen

Maßnahme“, erklärt Botzlar. „Das ist eindeutig zu viel.“ Noch immer

sei die Anzahl der Infektionen, die Patienten in Krankenhäusern

erleiden, hoch. Umso wichtiger sei ein sorgfältiger und

fachmännischer Umgang mit Hygiene und den dazu erforderlichen

Maßnahmen. Dies sei seit 2011 mit dem „Gesetz zur Änderung des

Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze“ und der Verordnung zur

Hygiene und Infektionsprävention (MedHygV) auch gesetzlich geregelt.

Seit September 2012 sei es für Krankenhäuser und bestimmte Vorsorge-

und Rehabilitationseinrichtungen verpflichtend, eine

Hygienekommission zu bilden. Auch schreibe die MedHygV vor, dass in

Krankenhäusern der Versorgungsstufen II und III ab 1. Januar 2017 ein

Arzt nur als Krankenhaushygienikerin oder Krankenhaushygieniker tätig

sein darf, wenn er oder sie als Fachärztin oder Facharzt für Hygiene

und Umweltmedizin oder für Mikrobiologie, Virologie und

Infektionsepidemiologie anerkannt und qualifiziert ist. Doch all

diese Maßnahmen nützten nichts, wenn es an geeignetem ärztlichem

Personal fehle. „Wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte, die sich zum

Hygienebeauftragten Arzt fortbilden lassen“, mahnte Botzlar. Diesem

käme als Koordinator der Krankenhaushygiene eine entscheidende

Aufgabe zu. So sei er für die Einhaltung der Hygiene-Standards

verantwortlich und müsse diese zugleich überwachen. Seit Herbst 2013

biete die BLÄK die 200-stündige strukturierte Fortbildung „Curriculum

Krankenhaushygiene“ an. „Wir sind froh um diesen Fortbildungszweig,

allerdings haben wir nach wie vor zu wenig Hygienebeauftragte Ärzte,

sodass ich Sie hiermit ermutigen möchte, in diesem so wichtigen Thema

Ihre Weiterqualifikation anzustreben. Denn letztlich profitieren wir

alle davon, die Krankenhäuser und die Patienten, “ betont Botzlar. Im

Zeitraum von Juni 2017 bis Februar 2018 absolvierten insgesamt 74

Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Seminar Hygienebeauftragter Arzt.

