AfD-Politiker Höcke sieht eine „Plünderung“ des Sozialstaats und will eine familienpolitische „mentale Wende“

Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen,

hat die Sozialpolitik der übrigen Parteien scharf kritisiert. „Das

Ergebnis der Politik der vergangenen Jahre ist die Auflösung des

Sozialstaats. Er wird zur Plünderung freigegeben – und das kann nicht

sein“, erklärte Höcke im Fernsehsender phoenix. Der Thüringer

Parteichef fügte hinzu: „Wir müssen wieder dazu kommen, dass der

Wohlstand, der in diesem Land erarbeitet wird, in erster Linie

denjenigen zugutekommt, die ihn erarbeitet haben – und das gilt auch

für die Sozialpolitik.“ Die Zuwanderung der vergangenen Jahre bringe

dem Land nichts, „belastet aber unsere Sozialsysteme maximal“.

Höcke machte deutlich, dass sich seine Partei verstärkt auch für

Veränderungen in der Familienpolitik einsetzen müsse, sodass sich

mehr Paare ihren Kinderwunsch erfüllen könnten und nicht aus

finanziellen Gründen darauf verzichten müssten. „Wir brauchen eine

mentale Wende im Land, weniger Konsumorientierung, weniger Egoismus

und mehr Bereitschaft, Familiensinn auch zu leben“, war Höcke

überzeugt.

Der Berliner AfD Landesvorsitzende Georg Pazderski wertete die

Augsburger Eröffnungsrede des Bundesvorsitzenden Alexander Gauland

als Signal für die übrigen Parteien. „Er hat deutlich gemacht, dass

es die AfD nicht zum Nulltarif gibt“, meinte Pazderski. Der

AfD-Politiker war im Übrigen überzeugt davon, dass sich die

politischen Mitbewerber in ihrer Ablehnung gegenüber seiner Partei

bewegen müssten. „Irgendwann wird man nicht umhinkommen, auch mit der

AfD zusammenzuarbeiten.“

