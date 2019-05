AIDA eröffnet erste Schule aus Spendengeldern auf den Philippinen / AIDA Cruise& Help: Neue Initiative bündelt Hilfsprojekte des Kreuzfahrtunternehmens

Am 9. Mai 2019 feierte das Kreuzfahrtunternehmen

AIDA Cruises in Cebu auf den Philippinen die Einweihung der ersten

Schule, gebaut aus Spendengeldern der Initiative AIDA Cruise & Help.

Symbolisch durchschnitt Felix Eichhorn, President AIDA Cruises, das

Absperrband vor dem Gebäude und eröffnete somit die neu errichteten

Klassenzimmer für rund 40 Kinder.

„Als Kreuzfahrtunternehmen wollen wir unseren Erfolg teilen und

dazu beitragen, die Lebensverhältnisse in armen Ländern nachhaltig zu

verbessern. Unser konkretes Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und

Jugendlichen den Schulbesuch und damit bessere Zukunftschancen zu

eröffnen“, erklärt Felix Eichhorn.

AIDA Cruise & Help bildet in Zukunft das Dach für alle karitativen

Projekte des Kreuzfahrtunternehmens. Der Fokus liegt insbesondere auf

der nachhaltigen Verbesserung der Zukunftsperspektiven von Kindern

und Jugendlichen in Schwellen- und Entwicklungsländern sowie auf

sozialen und kulturellen Projekten regional und international.

Mit vielen dieser Regionen besteht eine starke Verbundenheit, zum

einen, weil sie die Heimat vieler AIDA Crewmitglieder sind, zum

anderen, weil die AIDA Schiffe diese Regionen bereisen. Deshalb hat

sich AIDA Cruises für Cebu-City, im Nordosten der gleichnamigen

Insel, als ersten Schulstandort entschieden. Partner bei diesem

Hilfsprojekt ist die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP.

Im Rahmen verschiedener Charity-Events an Bord der AIDA Schiffe

und an Land konnte AIDA innerhalb weniger Monate bereits über 200.000

Euro sammeln. Regelmäßige Aktionen zugunsten von AIDA Cruise & Help

an Bord und an Land werden folgen. Dabei fließen 100 % der

Spendeneinnahmen in wohltätige Organisationen.

Weitere Informationen über AIDA Cruise & Help, konkrete

Aktivitäten und die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und zu

spenden, sind auf der Webseite www.aida.de/cruiseandhelp gebündelt.

Pressekontakt:

AIDA Cruises

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20

Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25

presse@aida.de

Bildmaterial auf www.aida.de/presse

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell