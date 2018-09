Eurostat Jahrbuch der Regionen 2018

Ist die Lebenserwartung in Ihrer Region höher

als in anderen Regionen der Europäischen Union (EU)? Wie ist die

Lebensqualität in Ihrer Region? Wie viel unternehmerische Tätigkeit

gibt es in Ihrer Region? Wie viel Geld wird in Forschung und

Innovation investiert? Ist Ihre Region reicher als andere? In welcher

Region wird das Internet am häufigsten genutzt und nehmen die

betreffenden Nutzer an sozialen Netzwerken teil? Die Antworten auf

diese und viele weitere Fragen finden sich in der Ausgabe 2018 des

Eurostat-Jahrbuchs der Regionen, das jährlich von Eurostat, dem

statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wird. Das

Jahrbuch enthält Kapitel zu der Regionalpolitik und den Prioritäten

der Europäischen Kommission sowie Statistiken zu folgenden Themen:

Bevölkerung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung, Arbeitsmarkt,

Wirtschaft, strukturelle Unternehmensstatistiken, Forschung und

Innovation, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Tourismus, Verkehr

und Landwirtschaft. Zwei Kapitel sind den Statistik-Schwerpunktthemen

Städte und Regionaltypologien gewidmet. In dieser Pressemitteilung

liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der Unterschiede der

Beschäftigungsquoten in den Städten und in ländlichen Gebieten, der

Lebenserwartung von Männern und Frauen sowie der Nutzung sozialer

Medien auf der Regionalebene. Das Eurostat-Jahrbuch der Regionen 2018

liegt in elektronischem Format und als Artikelreihe „Statistics

Explained“ vor.

