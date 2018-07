Allg. Zeitung Mainz: Allgemeine Zeitung / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Repressionspolitik Erdogans

Der türkische Staatspräsident Erdogan war zuletzt

erkennbar darum bemüht, eine Prise Normalität in die internationalen

Beziehungen zu streuen, das gilt zumindest ansatzweise auch für das

völlig verfahrene Verhältnis zu Deutschland. Gleichzeitig baut er

allerdings seine Machtposition im jetzt fest etablierten

Präsidialsystem der Türkei per Dekret weiter aus, entlässt mal eben

zig Tausende unliebsame Beamte und buchtet immer mehr Oppositionelle

ein. Schlimm genug, dass dies in der Türkei passiert. Unerträglich

ist hingegen die Tatsache, dass der lange Arm des türkischen

Überwachungs- und Unterdrückungsapparates mühelos bis nach

Deutschland reicht und hier lebende Kurden sowie viele andere Gegner

des Erdogan-Regimes in Angst und Schrecken versetzt. Das geschieht

durch das bewährte diktatorische Rezept der Verzahnung

geheimdienstlicher und polizeilicher Maßnahmen: intensive

Überwachung, auch mithilfe einer Heerschar von Spitzeln, dazu eine

hohe Frequenz willkürlich anmutender Festnahmen auf türkischem

Hoheitsgebiet. Nicht erst seit gestern geht das so. Dass der

Machtradius Erdogans unter Missachtung der deutschen Souveränität die

türkisch-kurdische Community in der Bundesrepublik voll erfasst,

hatte sich schon am problematischen Islamverständnis des staatlichen

Moschee-Dachverbands Ditib und der Verfolgung von Anhängern der

Gülen-Bewegung gezeigt. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung

für Ankara zumindest auf eigenem Terrain klare Haltelinien markiert –

das Verbot des türkisch-nationalistischen Boxerclubs Osmanen Germania

vorige Woche war immerhin schon mal ein Schritt in die richtige

Richtung.

