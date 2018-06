Allg. Zeitung Mainz: Eine Qual / Kommentar von Christian Matz zu Spanien

Reiner Zweckoptimismus – nichts anderes sind die

Reaktionen in Berlin und Brüssel zum Regierungswechsel in Madrid. Die

Bundesregierung und die EU wünschen sich nach dem erzwungenen Abgang

des Ministerpräsidenten Rajoy bald stabile Verhältnisse in Spanien.

Doch die Hoffnung ist vergeblich – eine neue Regierung mit einer

Regierungspartei, die noch nicht einmal über ein Viertel der Sitze im

Parlament verfügt, ist eine Notlösung mit sehr begrenzter

Restlaufzeit. Eine Neuwahl ist wahrscheinlich, und angesichts der

quälend langen Regierungsbildung schon nach der Wahl 2016 ist nicht

zu erwarten, dass in Spanien schnell wieder Klarheit herrscht. Dies

gilt auch für die Dauerkrise um das abtrünnige Katalonien, mit deren

mangelhafter Bearbeitung Rajoy engdültig jeden Kredit verspielt

hatte. Die Korruptionsaffäre in seiner konservativen Partei war nun

der willkommene Anlass, ihn zu stürzen. Für Spanien und die restliche

EU birgt diese Entwicklung viele Gefahren und nur wenige Chancen. Zu

den Gefahren gehört eine Abkehr vom Sparkurs, mit dem Rajoy das Land

aus der Krise gebracht hat. Angesichts einer Sozialistischen Partei,

die als eigentlicher Wahlverlierer nun ohne Plan und unterstützt von

den Linken die Macht übernimmt, ist die Unruhe an den Finanzmärkten

berechtigt. Eine kleine Chance liegt in Zugeständnissen der

Zentralregierung an die Katalanen: Schon das glaubwürdige Angebot,

wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, wäre ein Fortschritt

gegenüber der Blockadehaltung Rajoys. Eine weitere Eskalation dieses

Konflikts können weder Spanien noch Europa gebrauchen.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Werner Wenzel

Leiter Newspool

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell