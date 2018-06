Allg. Zeitung Mainz: Fatal / Kommentar zu Europa von Lars Hennemann

Die Debatte um die finanzielle Zukunft Europas ist

für Angela Merkel mindestens ebenso gefährlich wie die um die

Flüchtlinge. Zwar stimmt es, wenn Emmanuel Macron darauf hinweist,

dass der deutsche Wirtschaftsboom und die Verschuldung anderer

Staaten ursächlich zusammenhängen. Auch ist die Beobachtung korrekt,

dass viele rhetorisch glühende deutsche Freunde Europas scheinheilig

sind: Den Briten zum Beispiel schreiben wir anlässlich des Brexits

alles Mögliche ins Stammbuch. Wenn es aber um eine engere finanzielle

Verschränkung ihrer Mitglieder geht, hat die EU auch hierzulande

schnell weniger Freunde. So gesehen ist mancher Vorwurf an die

Adresse Berlins berechtigt, und dementsprechend schlecht ist die

Verhandlungsposition der innenpolitisch ohnehin massiv geschwächten

Kanzlerin. Es möge sich also niemand Illusionen machen: Es wird teuer

werden, erst recht, wenn Merkel ihren Gesprächspartnern tatsächlich

Zugeständnisse beim Thema Flüchtlinge abtrotzt. Eine eigentlich

entscheidende Frage droht dabei gänzlich unterzugehen: Was genau soll

denn in und für Europa nur dadurch besser werden, dass alle möglichen

neuen Budget-Töpfe einfach nur gefüllt werden? Ohne unabweisbaren

Verwendungszweck, der den Steuerzahlern nicht nur in Deutschland

tatsächlich plausibel gemacht werden kann, droht mit diesen Töpfen

nur eines: das nächste gigantische Sonderkonjunkturprogramm für

Populisten. Wenn sich nicht die besonnenen Denker durchsetzen, wird

es nach dem EU-Gipfel zwei Schlagzeilen geben. Die erste: „Schade ums

Geld“. Die zweite: „Schade um Europa“. Beide wären nicht nur schade,

sondern fatal.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Sylvia Rathjen

Newsmanager

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell