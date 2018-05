Allg. Zeitung Mainz: Im Dreck / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Diesel-Fahrverbot

Zwei absolute Wahrheiten muss jeder akzeptieren, der

über Diesel-Fahrverbote diskutieren will. Erstens: Stickoxide sind

extrem schädlich. Zweitens: Wir brauchen Autos. Aber nun steckt der

Karren erst mal im Dreck. Die meisten hatten gehofft, wenn er schon

reinfahren würde, käme er von selbst wieder heraus. Egal wie. Dass

tatsächlich irgendjemand zeitnah Ernst macht mit dem Fahrverbot, ist

irgendwie ein Schock. Ob ein heilsamer, das muss sich zeigen.

Zunächst gibt es eine Menge Verlierer, trotz Ausnahmeregelungen. Denn

die Neigung, Ausnahmen zuzulassen, nimmt ab, wenn die Verbote erst

einmal eingeführt sind. Was dann aus den Heerscharen von Handwerkern,

Lkw-Betrieben und nicht zuletzt Pendlern wird, die ohne den kosten-

und verbrauchsgünstigen Treibstoff im wahrsten Sinn des Wortes dumm

dastehen, weiß kein Mensch. Sie könnten theoretisch die Autokonzerne

verklagen, die – man muss es so sagen – gelogen und betrogen haben.

Aber kann sich dazu jeder aufraffen, finanziell und mental? Die

Konzerne hatten das Problem kleingeredet, gezielt, ja brutal. Aber

seien wir ehrlich: Wir Autofahrer hatten ihnen stillschweigend

Beifall geklatscht. Der Autofahrer als solcher will fahren, gerne

günstig, die wenigsten interessieren sich für E-Mobilität. Jetzt sind

die Autofahrer und die Konzerne die Gelackmeierten. Aber man darf

darauf wetten, dass es die Autofahrer sind, die letztlich mehr bluten

müssen. Ob nun nach der Schockwelle der Innovationsschub kommt, zu

bezahlbaren Preisen? Die Chance ist da. Am schlimmsten sind die

Ideologen. Die einen wollen das Auto abschaffen, die anderen halten

Stickoxide für unproblematisch. Es wird wohl zäh.

