Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel:

Das chinesische Horoskop sagt für das jetzige

Jahr des Hundes voraus, es werde Anstrengung und Frustration, aber

auch Glück und Fröhlichkeit bringen. Die analytisch kühle Angela

Merkel, die bereits ihren elften China-Besuch als Kanzlerin

absolviert, hält freilich nichts von solchen Prophezeiungen aus den

Sternen. Sie hat im Gegensatz zu vielen anderen Politikern früh die

riesigen Chancen erkannt, die sich aus der Zusammenarbeit mit dem an

die Weltspitze strebenden Reich der Mitte ergeben. Das gilt auf

wirtschaftlichem wie politischem Gebiet. Obwohl es auf der anderen

Seite riesige Differenzen in den Anschauungen über Demokratie,

Menschen- und Bürgerrechte, über Rechtsstaat und Medien gibt, wird

China als Partner gebraucht. Die deutsche Kanzlerin hat nicht weniger

als eine schwierige Gratwanderung zu meistern. Sie muss einerseits

China, vor allem dessen übermächtigen Staatschef Xi Jinping, für

internationale Projekte gewinnen, etwa für die Aufrechterhaltung des

Atomvertrages mit dem Iran und für freien Welthandel, gegen Trumps

Protektionismus und Strafzölle-Politik. Andererseits darf sie keinen

Zweifel an den demokratischen Werten aufkommen lassen, denen vor

allem das vereinte Europa verpflichtet ist. Dabei sollte sie

keinesfalls belehrend auftreten. Aber das weiß Merkel längst. Nur der

Sanftmütige kommt zum Ziel, lautet ein chinesisches Sprichwort.

Peking ist weitgehend taub, wenn ihm westliche Politiker Ratschläge

erteilen. Der grandiose wirtschaftliche Erfolg des noch vor wenigen

Jahrzehnten rückständigen und von Hunger geplagten Landes scheint Xi

Jinping und seiner Nomenklatura vor der alles regelnden

Kommunistischen Partei Recht zu geben. Zugleich ist das moderne China

mit schwindelerregenden Wachstumsraten und einer rasanten

technologischen Entwicklung in den vergangenen Jahren zu einem nicht

mehr wegzudenkenden Wirtschaftspartner Deutschlands geworden. China

ist dabei eines der wenigen Länder, bei denen der Exportriese

Deutschland ein Handelsdefizit hat. Es werden knapp 13 Milliarden

Euro weniger Waren und Dienstleistungen nach China exportiert als

umgekehrt. Allerdings schließt sich die Schere langsam. Angesichts

des effizienten, tatkräftigen Machtstaates China geraten deutsche

Konzernbosse geradezu in Verzückung. Aufträge aus der

Staatswirtschaft sind riesig, und die Gefahr, dass nicht bezahlt

wird, ist äußerst gering. Zugleich jedoch stöhnen deutsche

Unternehmen unter Reglementierungen. Während chinesisches Kapital

nahezu ungehinderten Zugang zum deutschen Markt hat, hält Peking

sklavisch am Zwang zu Joint Ventures fest. Ausländische Investoren

müssen einen chinesischen Partner mit ins Boot holen, der die

Mehrheit behält. Das dürfte Merkel kaum ändern können. Doch dass

China den liberalen Weltmarkt nutzt, um Hightech-Technologien

abzugreifen, um sich bei strategisch wichtigen Unternehmen des

Westens einzukaufen oder sie zu übernehmen – wie beim Augsburger

Roboterunternehmen Kuka – darf in den Gesprächen nicht unter den

Tisch fallen. Dem Technologie- und Patenteklau, in China fast eine

wirtschaftliche Tugend, muss ein Riegel vorgeschoben werden. Auch,

wenn es schwer wird, ihn zu stoppen. Deutsche Investitionen brauchen

in China genau so viel Sicherheit, wie es umgekehrt für chinesisches

Kapital hierzulande bereits der Fall ist. Bei strategischen

Übernahmen wiederum nutzt Berlin die Möglichkeiten des

Außenwirtschaftsgesetzes viel zu zaghaft, meistens gar nicht, um

strategische deutsche Interessen zu wahren. Merkel will diesmal auch

chinesische Wissenschaftler und Künstler treffen. Ein versöhnliches

Signal aus Peking wäre es, wenn die schwerkranke Dichterin Liu Xia,

die Witwe des Friedensnobelpreisträgers und Bürgerrechtlers Liu

Xiaobo, nach Berlin ausreisen könnte. Im Jahr des Hundes könne alles

in Bewegung gesetzt werden durch persönliche Bemühungen, heißt es im

chinesischen Horoskop. Man wird sehen.

