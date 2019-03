Allg. Zeitung Mainz: Kein Tabu / Kommentar von Alexandra Eisen zur Impfpflicht

Wer sich mit überzeugten Impfgegnern anlegt, kann

sich warm anziehen. Eine sachliche Diskussion mit ihnen ist in der

Regel schwierig bis unmöglich. Pseudowissenschaft und

Verschwörungstheorien werden da ebenso munter vermischt, wie

alternativmedizinische Ansätze und religiöse Überzeugungen. Dabei ist

es grundsätzlich legitim, eine medizinische Behandlung kritisch zu

hinterfragen und sich über Risiken und Nebenwirkungen zu informieren

– gerade, wenn es um Kinder geht, die sensibler reagieren als

Erwachsene. Impfen ist eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiko.

Beispiel Masern: Der Verlauf der Erkrankung kann lebensbedrohlich

werden. Vor allem Kleinkinder unter einem Jahr, die zu jung für die

Masernimpfung sind, sind hochgefährdet, ebenso wie geschwächte oder

ungeimpfte Erwachsene. Wer mit seinem Nachwuchs „Masernparties“

feiert, damit der sich bei erkrankten Kindern ansteckt, und auf eine

Impfung verzichtet, handelt nicht nur dem eigenen Kind gegenüber

verantwortungslos, sondern bringt auch andere in Gefahr. Eine

Impfpflicht – ob erst einmal nur für Masern oder für weitere hoch

ansteckende Krankheiten – sollte trotzdem immer das letzte Mittel

sein. Besser ist Aufklärung. Wenn das nicht fruchtet und die

Erkrankungszahlen steigen, und danach sieht es aktuell bei den Masern

aus, darf eine Impfpflicht aber kein Tabu sein. Dann sollte zumindest

die Aufnahme in eine Kita an eine Impfbescheinigung gekoppelt sein.

Gut, dass Gesundheitsminister Jens Spahn das Thema anpackt und nicht

vor dem sicheren Aufschrei militanter Impfgegner kuscht.

