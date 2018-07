Allg. Zeitung Mainz: Milde Strafe / Kommentar zum NSU-Urteil / Von Reinhard Breidenbach

Rechtzeitig zu ihrem 65. Geburtstag ist Beate

Zschäpe vielleicht wieder in Freiheit. 43 ist sie heute, 22 Jahre

Haft sind guter Durchschnitt bei einer Verurteilung zu

„lebenslänglich“ plus Feststellung besonders schwerer Schuld. Mit 65

kann man noch etwas haben vom Leben. Den Opfern der terroristischen

Mörderbande NSU ist das nicht vergönnt. Sie sind tot. Für immer und

ewig. Das Erstaunlichste am NSU-Urteil ist, dass viele, die dazu

Stellung nehmen, von einer „harten Strafe“ sprechen, die gegen

Zschäpe verhängt worden sei. Da scheint eine Bewusstseinsbildung in

die völlig falsche Richtung Raum zu greifen. Zehn ermordete Menschen,

getötet zwar nicht von Zschäpes Hand, aber doch mit Wissen und Wollen

dieser Frau, in Mittäterschaft – man könnte eine zynische Rechnung

aufmachen: Ausgehend von 22 Jahren wären das etwas mehr als zwei

Jahre Haft pro Ermordetem. Etwas mehr als zwei Jahre Haft für ein

Menschenleben. Eine harte Strafe? Ein Gericht kann kraft Gesetzes nur

„lebenslänglich“ verhängen, darüber hinaus noch Sicherungsverwahrung,

aber dafür muss Gefährlichkeit nachgewiesen sein. In langer Tradition

lassen bundesdeutsche Gesetze Mörder günstig davonkommen,

„lebenslänglich“ heißt faktisch oft: nur 15 Jahre, bei schwerer

Schuld ein paar Jahre mehr. Es stellt sich die Frage, wann der

Gesetzgeber diese Tradition endlich beendet. Es geht nicht um

irrwitzig hohe Strafmaße von 80 oder 90 Jahren, wie manchmal in den

USA. Schon gar nicht geht es um die Todesstrafe; sie verbietet sich.

Aber es geht um angemessene Sühne, um eine Befriedungsfunktion, die

vielleicht, wenn es gut geht, auch das Leid der Hinterbliebenen ein

wenig lindern könnte. Die Geschichte des NSU ist auch die Geschichte

eines eklatanten Staatsversagens in der Bundesrepublik Deutschland.

Viele Jahre lang zog eine Mörderbande durchs Land und brachte

Unschuldige um. Das Unterstützerumfeld wird auf 100 bis 200 Personen

geschätzt. Die meisten blieben unerkannt oder unbehelligt. Zu

vermuten ist, dass Verfassungsschützer vieles wussten oder ahnten.

Verfassungsschützer müssen viel dürfen, aber nicht alles. Hierüber

gab es nie wirkliche Aufklärung, es wird sie auch nicht mehr geben.

Das Münchner Gericht sah es, wohl zu Recht, nicht als seine

Kernaufgabe an, dieses Feld auszuleuchten, zumal der Prozess dann

noch viel länger gedauert hätte. Das Gericht hat seine Aufgabe gut

erfüllt, was nicht wenig ist in einem solchen Mammutverfahren. Die

Sicherheitsbehörden schworen schon vor Jahren heilige Eide, aus ihrem

eigenen NSU-Desaster zu lernen. Hoffentlich waren das keine Meineide.

