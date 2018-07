Neue Westfälische (Bielefeld): US-Präsident Trump wettert gegen Erdgas-Leitung Berechtigte Kritik, falscher Absender Miriam Scharlibbe

Zum Beginn des Nato-Gipfels poltert

US-Präsident Donald Trump gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2.

Deutschland mache sich mit dem Ausbau der Gaslieferungen zum

„Gefangenen“ Russlands. Harte Worte von einem, dessen Politikstil

eine einzige Zuspitzung ist. In der Sache an sich hat Trump

allerdings gar nicht mal so unrecht. Zumindest eine gewisse

Doppelmoral muss sich Deutschland schon vorwerfen lassen. Das

deutsch-russische Verhältnis ist aus gutem Grund belastet. Die

vergangenen Monate haben gezeigt, wie sich die Definitionen von

Demokratie und Meinungsfreiheit unterscheiden. Wenn es um

Wirtschaftssanktionen und sogar Diplomaten-Ausweisungen geht, ist

Deutschland schnell am Drücker. Das günstige russische Gas aber soll

weiter in großen Mengen deutsche Haushalte versorgen. Deutschland ist

sicher kein Gefangener Russlands, mindestens aber ein Profiteur. Das

kann man durchaus kritisieren. Kritik sollte aber tatsächlich

sachorientiert sein und nicht von eigenen Interessen getrieben. Dann

wird es unglaubwürdig. Und Nord Stream 2, das kann sich auch Donald

Trump ausrechnen, wird den Absatz von Gas aus den USA in Europa

sicher nicht erleichtern.

