Allg. Zeitung Mainz: Musterbeispiel / Friedrich Roeingh zu Russland und der AfD

Die Reaktion der AfD konnte man voraussagen. Mögen

die Dokumente noch so eindeutig sein, dass russische Staatsbehörden

den AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier unmittelbar vor seiner Wahl in

den Bundestag als eine Moskauer Marionette klassifiziert hat: Mit

allem Getöse dagegen halten, lautet die Devise – möglicherweise keine

ganz erfolglose. Das darf die Bundestagsverwaltung und auch die

Medien aber nicht davon abhalten, dieser unsäglichen Verbindung

weiter nachzugehen. Dabei behauptet niemand, die AfD werde komplett

von Moskau gesteuert. Es geht vielmehr um ein Wechselspiel, nach dem

die AfD mit moskaufreundlichen Positionen all jene Parteien zu

schwächen sucht, welche die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber

Russland nach der Krim-Annexion mittragen. Sowie Moskau offenbar

nicht nur seine Trolle und seine Propagandakanäle „RT deutsch“ und

„Sputnik News“, sondern ebenfalls die rechtspopulistischen Parteien

dazu nutzt, die liberalen Demokratien in Europa zu destabilisieren.

Dieser Zusammenhang lässt sich schließlich nicht nur am Beispiel der

AfD nachweisen, sondern ebenso an Verbindungen des Kreml zur FPÖ in

Österreich, zum Front National in Frankreich und zur Lega Nord in

Italien. Die potenziellen Wähler der AfD sollen sich nicht länger vor

der Erkenntnis drücken dürfen, dass die Partei – Stichwort illegale

Parteispenden – offenbar keineswegs so sauber finanziert ist, wie sie

vorgibt. Und dass sich Teile der Partei Moskau anbiedern, das Europa

nicht nur über seine Netzaktivitäten, sondern auch über „freie“

Abgeordnete in den nationalen Parlamenten attackieren will.

