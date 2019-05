Allg. Zeitung Mainz: Nicht so verzagt / Leitartikel von Friedrich Roeingh zur Europawahl am 26. Mai

Mann, sind wir undankbar. Mann sind wir vergesslich.

Mann sind wir verantwortungslos. Undankbar, weil wir aus den Augen

verloren haben, was uns der europäische Binnenmarkt an Wohlstand

gebracht hat. Vergesslich, weil uns die Erzählung vom

friedensstiftenden Europa als Lehre aus zwei Weltkriegen historisch

entrückt vorkommt. Verantwortungslos, weil wir nicht begreifen

wollen, welcher Gefahr wir ausgesetzt sind, wenn sich die

Rechtspopulisten anschicken, Europa vor sich herzutreiben. Mit einem

schlechten Gewissen und mit Panikmache wollen uns die integrativ

gesinnten Demokraten an die Wahlurne treiben. Pädagogik und Belehrung

aber lösen in der politischen Kommunikation bekanntlich eher

Trotzreaktionen als Einsichten aus. In Zeiten schwindender

Parteienbindung wollen die Wähler vielmehr davon überzeugt werden,

sich zum Urnengang aufzuraffen. Wer nach Polen, Ungarn und Italien

schaut, weiß, dass es keinen Anlass zur Marginalisierung der Gefahr

von rechts gibt. Und doch spielt das Geraune von der Schicksalswahl,

spielt ein Wahlkampf der Angst den Radikalen eher noch in die Karten.

Weil es ihre tatsächlichen Wahlaussichten überhöht. Weil es ihre

Fähigkeiten überschätzt, Nationalismus und Chauvinismus zu

europäisieren. Und weil Angstmache grundsätzlich eher Starre als

Ermutigung auslöst. Zudem machen sich die Mitglieder dieser

Einheitsfront der Katastrophenverhinderer mit ihrem Pathos kaum noch

voneinander unterscheidbar. Die Populisten, die sich schon in ihrer

Opferrolle so wohl fühlen, können sich nun auch noch zur einzigen

Opposition in einem politischen Europa aufspielen, das eine

parlamentarische Opposition im klassischen Sinne gar nicht kennt.

Mehr Pragmatismus also bitte und weniger Beschwörung oder

Idealisierung. Erklärt uns bitte vor allem, wofür wir zur Europawahl

gehen sollen und nicht wogegen. Zum Beispiel für ein Europa, das

Google, Facebook und Amazon nicht nur besteuern will, sondern auch

bereit ist, ihre Datenmonopole zu brechen. Für ein Europa, das gegen

China den industriepolitischen Wettlauf um die künstliche Intelligenz

aufnimmt. Für ein wehrhafteres Europa, das die Sicherheitsinteressen

seiner osteuropäischen Frontstaaten ernst nimmt. Für ein sozialeres

Europa, das sich nicht länger mit der zersetzenden

Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa abfindet. Für ein

klimafreundliches Europa, das endlich auf dem gesamten Kontinent die

irrwitzige Kerosin-Subventionierung aufhebt. Für ein Europa, das

sogenannte Steuerparadiese so wirkungsvoll wie möglich austrocknet.

Für ein Europa also, das sich wieder bewusst wird, in der

vermeintlichen Zange zwischen gewissenlosen und autoritären

Ultrakapitalisten eigene Maßstäbe setzen zu können. Wer solche Ziele

vorgibt, kann seine Zuversicht auch darauf gründen, dass sich Europa

in den Krisen der vergangenen Jahre in Wahrheit widerstandsfähiger

gezeigt hat als wahrgenommen. Die Geschlossenheit, mit der sich die

EU den Erpressungsversuchen der scheidenden Briten widersetzt hat,

war jedenfalls ein Zeichen der Stärke. Die europäische

Datenschutzverordnung ist der erste Hinweis darauf, dass sich die EU

nicht dem Diktat der Netzmonopolisten beugen muss und dass sie ein

Gegenmodell zum chinesischen Modell der totalen Überwachung entwerfen

kann. Europa braucht endlich mehr Mut, einen Ordnungsrahmen für die

großen Zukunftsfragen zu schaffen. Es braucht mehr Mut,

Überregulierungen im Kleinen zurückzunehmen. Und es braucht auch den

erkennbaren Mut, sich wieder stärker zu den nationalstaatlichen

Identitäten seiner Mitgliedsländer zu bekennen. Auch dieses Mal

werden nämlich Europas Kleinbürger, und nicht etwa Europas

Kosmopoliten die Wahlen zum Europäischen Parlament entscheiden.

