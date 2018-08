Allg. Zeitung Mainz: Nie wieder / Reinhard Breidenbach zu Rechtsextremismus

Hat man sich das in manchen Gegenden Deutschlands

künftig so vorzustellen: „Die Fahne hoch, die Reihen fest

geschlossen, SA marschiert, mit ruhig festem Schritt.“? So, wie im

Horst-Wessel-Lied, einer Hymne der Nazis? Die Bundesregierung

erklärt, dass sie Hetzjagden auf Menschen nicht hinnehmen werde. Gut

zu hören. Aber was genau gedenkt der Staat zu tun, um sein

Gewaltmonopol zu verteidigen, Anarchie zu verhindern, seine Bürger zu

schützen? Straftaten, von wem auch immer an wem auch immer begangen,

werden in Deutschland von Staatsanwaltschaften verfolgt und von

Gerichten abgeurteilt. Friedliche Demonstrationen sind das eine, sie

werden vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschützt.

Aufstachelung zur Lynchjustiz dagegen ist selbst eine Straftat und

muss mit aller Entschiedenheit verfolgt werden. An dieser

Entschiedenheit mangelt es aber nicht selten, nicht nur in Sachsen.

Sehr oft rufen Rechsextremisten zu Aktionen auf, die in regelrechte

Menschenjagden ausarten auf alle, die in wirren oder kriminellen

Köpfen „selektiert“ und als nicht-deutsch gebrandmarkt werden. Wenn

sich die AfD dann, wie in Chemnitz, von Gewalt distanziert, klingt

das scheinheilig, wenn zugleich einer ihrer Bundestagsabgeordneten

dazu aufruft, die „Messermigration“ zu stoppen. So etwas wie das

Heranwachsen des NSU darf den Sicherheitsbehörden nicht ein zweites

Mal passieren. So etwas wie der Hamburger G20-Gipfel 2017, bei dem

Linksextremisten an vorderster Front eine kriminelle Rolle spielten,

allerdings auch nicht. Weder Rechts- noch Linksextremisten dürfen in

diesem Land rechtsfreie Räume schaffen, unter keinen Umständen.

