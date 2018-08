Mitteldeutsche Zeitung: zu Rentenstreit

Wer das heutige Rentenniveau von 48 Prozent bis 2040

halten will, hat drei Möglichkeiten: Der Rentenbeitragssatz klettert

auf 25 bis 28 Prozent; die Steuerzuschüsse in die Rentenkassen müssen

um zig Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden; das gesetzliche

Renteneintrittsalter von 67 Jahren steigt auf mindestens 70. Hinzu

könnten bessere Anreize für die betriebliche Altersvorsorge treten

sowie ein grundlegender Umbau der Riesterrente zu einem

provisionsfreien Staatsfond nach schwedischem Vorbild. All diese

Möglichkeiten sorgfältig zu prüfen, um am Ende ein schlüssiges

Konzept vorzulegen, sollten Bundesregierung und SPD als ihre Aufgabe

begreifen. Alles andere sind bloß billige Versprechen, die absehbar

teuer werden.

