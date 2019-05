Allg. Zeitung Mainz: Risiko / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur SPD

Vor 50 Jahren, 1969, wurde der FC Bayern München

Deutscher Meister. Mit dem Fußball, den die Bayern damals spielten,

würden sie heute um den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga

bangen müssen. Der Kern des Fußballs und der Geist ist schon noch der

von 1969, und den haben die Bayern auch immer noch drauf. Aber extrem

viel drumherum hat sich radikal gewandelt. Vor rund 150 Jahren wurde

die SPD gegründet. Eine stolze Partei, die den Nazis die Stirn bot

und Männer wie August Bebel, Friedrich Ebert und Willy Brandt

hervorbrachte. Im Grunde geht es heute um dieselben Werte wie vor 150

Jahren: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Aber gerade in den

vergangenen 50 Jahren hat sich das Tempo und das Drumherum in der

Politik extrem gewandelt. Nicht nur, aber gerade damit tut sich die

SPD schwer. Absolut treu geblieben ist sich die Partei stets in

einem: Sie ist sehr gerne zerstritten und geht gnadenlos mit

Führungspersönlichkeiten um, die nicht (mehr) den Ansprüchen der

Partei genügen, wobei aber wegen erheblicher interner

Meinungsdifferenzen nicht einmal immer klar ist, welches die genauen

Ansprüche überhaupt sind. Davon kann Andrea Nahles nun ein garstig

Lied singen. Sie war eine hervorragende Arbeitsministerin. Dann, als

Parteivorsitzende, hatte sie – um es in der Fußballersprache

auszudrücken – zuerst kein Glück, und dann kam auch noch Pech hinzu.

Ende? Offen, theoretisch. Große Chancen, sich an der Spitze zu

halten, hat sie aber nicht. Sie kannte ihr persönliches Risiko. Das

Risiko für das Land ist ungleich größer, wenn die früheren

Volksparteien schrumpfen und die Parteienlandschaft immer mehr

zersplittert.

