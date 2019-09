Allg. Zeitung Mainz: Sprechblasen / Frank Schmidt-Wyk zum Klimagipfel

Man kann es beinahe nicht mehr hören: 66 Staaten,

darunter Deutschland, außerdem zehn Regionen, 102 Städte und 93

Konzerne, haben sich in New York “verpflichtet”, bis 2050

klimaneutral zu werden. Wäre ja nicht das erste Mal, dass

weitreichende “Zusagen” für mehr Klimaschutz getroffen werden, diese

dann aber völlig folgenlos bleiben. Offensichtlich ist bei diesem

Thema das Absondern von Sprechblasen eine der leichtesten Übungen

für Politiker und Konzernchefs weltweit. Unsere Kanzlerin beherrscht

diese Disziplin besonders meisterhaft. Bei einem Treffen der

“Amazonas-Allianz” kurz vor Beginn des UN-Klimagipfels trumpfte sie

doch tatsächlich mit dem guten, alten, deutschen Sprichwort auf: “Es

gibt nichts Gutes, außer man tut es.” So wollte sie offenbar das in

Berlin hastig geschnürte Klimapaket auf internationaler Bühne

promoten. Tatsächlich lenkt Angela Merkel mit solchen Phrasen das

Augenmerk eher darauf, dass sie selbst in den vergangenen Jahren vor

allem darauf bedacht war, der heimischen Automobilindustrie Gutes zu

tun. Viel mehr als Lippenbekenntnisse waren von diesem Gipfel ohnehin

nicht zu erwarten. Konkreteres steht frühestens auf der

UN-Klimakonferenz im Dezember in Santiago de Chile auf der Agenda.

Bestenfalls, aber das wäre ja schon mal was, gehen von New York

weitere zarte Impulse zum Umdenken aus. Die ganz allmählich steigende

Bereitschaft in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dem globalen

Öko-Kollaps entschlossener entgegenzutreten, ist allerdings weniger

das Resultat höher Einsicht an Kabinettstischen oder in Chefetagen,

sondern in erster Linie das Verdienst einer neuen, weltumspannenden

und überraschend schlagkräftigen Jugendbewegung.

