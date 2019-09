Neue Westfälische (Bielefeld): Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook Der Urlaub ist nicht sicher Stefan Schelp

Wir erinnern uns: Damals, im Herbst 2008, auf

dem Höhepunkt der Finanzkrise, stellten sich Bundeskanzlerin Angela

Merkel und Peer Steinbrück im Kanzleramt hin und verkündeten: Die

Sparbücher sind sicher. Mal davon abgesehen, dass eine ähnliche

Aktion für Urlauber ohnehin undenkbar wäre, und ebenfalls abgesehen

davon, dass die deutsche Tochter von Thomas Cook nicht Insolvenz

angemeldet hat – die Politik könnte sich nicht guten Gewissens

hinstellen und erklären: Der Urlaub ist sicher. Denn das ist er

nicht. Seit 1994 gilt die Deckelung der Kundengeldabsicherung von 110

Millionen Euro – damals noch 200 Millionen D-Mark. Will sagen: seit

25 Jahren steht eine unveränderte Summe im Gesetz. Gänzlich unberührt

von Inflation, Reisegewohnheiten und Fusionen der Reisekonzerne zu

Riesenunternehmen. Das ist geradezu eine unglaubliche Vorstellung.

Noch abstruser wird die Geschichte, weil dieser Fakt nicht etwa

“durchgerutscht” ist. Vielmehr betonen die Verbraucherschützer und

der Verband der unabhängigen Reisebüros, sie hätten die Politik –

sogar mit Blick auf Thomas Cook – auf die Lücke hingewiesen. Die

Verantwortlichen sind dennoch offenbar nicht vorbereitet. Stattdessen

heißt es, es sei noch zu früh, um weitere Schlüsse zu ziehen. Viel

Erfolg all jenen, die versuchen sollten, diese Botschaft an

gestrandete Urlauber zu vermitteln. Dass die Zahl der Versicherer

überschaubar ist, die bereit und in der Lage sind, für Summen

jenseits von 110 Millionen Euro gerade zu stehen, ist kein

Gegenargument. Auch diesem Fehler im System sollte beizukommen sein –

wenn man denn will. Gut möglich, dass Reisen dadurch teurer wird. Die

Veranstalter würden die höheren Versicherungsprämien sicherlich an

die Kunden weitergeben. Aber dieses Geld wäre gut angelegt. Denn wer

mag sich schon gern vorstellen, dass ihm der heiß ersehnte

Traumurlaub mal eben so um die Ohren fliegt, weil der

Reiseveranstalter in die Knie gegangen ist. Möglicherweise gerät die

Bundesregierung durch den Kollaps von Thomas Cook nun tatsächlich in

Zugzwang. Dann hätte die Pleite des britischen Mutterkonzerns

zumindest einen positiven Aspekt.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell