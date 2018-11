Allg. Zeitung Mainz: Taube Ohren // Frank Schmidt-Wyk zum Gedenken an das Weltkriegsende

Im Januar 1918 – elf Monate vor Ende des Ersten

Weltkriegs – entwarf der amerikanische Präsident Woodrow Wilson in

den berühmten „14 Punkten“ eine europäische Friedensordnung. Zu

Wilsons Postulaten gehörten die Abschaffung der Geheimdiplomatie und

von Handelsschranken, der Abbau der Rüstungsausgaben sowie die

Gründung eines „allgemeinen Verbands der Nationen“, wie er mit dem

Völkerbund, dem Vorläufer der Vereinten Nationen, 1920 dann

tatsächlich erstmals in der Weltgeschichte tagte. Hundert Jahre

später steht Wilsons 17. Nachfolger im Weißen Haus für eine

gegensätzliche Programmatik: Donald Trump zettelt Handelskriege an,

lässt aufrüsten und stellt die Interessen der USA über die aller

anderen Nationen. Mit Putin und Erdogan mischten sich in Paris zwei

weitere Autokraten grinsend unter die anderen Staats- und

Regierungschefs – was einer Verhöhnung der zentralen Botschaft des

Ersten Weltkriegs nahekommt. Nur ein paar Kilometer von Paris

Richtung Norden und Osten sind auf den historischen Schlachtfeldern

die mit Kreuzen übersäten Endstationen des nationalistischen Irrwegs

zu besichtigen. Frankreichs dynamischer Präsident Emmanuel Macron

richtete klare Worte an Trump & Co., dafür gebührt ihm Dank und

Respekt. Allerdings können weder Macrons starke Rede, noch die

symbolträchtigen Bilder des Zusammentreffens mit Kanzlerin Angela

Merkel in Compiègne darüber hinwegtäuschen, dass auch in Frankreich

und Deutschland der Nationalismus wiedererstarkt ist und die Lehren

von 1918 auf immer mehr taube Ohren stoßen.

