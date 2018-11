Rheinische Post: Schwarz-grüne Option

von Eva Quadbeck

Die Kanzleroption der CDU ist grün. Und die CDU ist eine rationale

Partei. Sie wird aus den drei Kandidaten einen auswählen, der auch

mit den Grünen kann. Daher umgarnt nun auch Friedrich Merz die

Grünen. Sie sind eine linke bürgerliche Partei geworden und haben der

SPD das Image der Fortschrittspartei abgeknöpft. Den möglichen Bruch

der großen Koalition vor Augen schwenken die Wähler in den Umfragen

zur Option einer Regierungsmannschaft aus erneuerter CDU und starken

Grünen. In diesem Planspiel werden SPD und FDP nicht benötigt.

Grünen-Parteichef Habeck ist klug genug, sich nicht als deutscher

Macron aufzuschwingen. Aber so wie es den Grünen gelingt, den

Zeitgeist zu bedienen, wollen sie die Offenheit der Gesellschaft für

basisdemokratische Sammlungsbewegungen für sich nutzen. Die Grünen

bieten sich insbesondere als Gegenbewegung zu nationalen und

rechtsextremen Tendenzen an. Es wird nicht mehr lange dauern, dann

kommt auf die Grünen, die einst als Anti-Partei gestartet sind, die

Frage nach einer Kanzlerkandidatur zu. Den Machtanspruch dazu hat

Habeck jedenfalls bei diesem Parteitag formuliert.

