Allg. Zeitung Mainz: Trugschlüsse / Kommentar zur Wahl in der Türkei / Von Friedrich Roeingh

Eine Wahl ist, wenn 60 Millionen Türken zum

Urnengang aufgerufen sind und Erdogan gewinnt. So ironisch eine

ähnlich lautende Fußball-Definition Gary Linekers klang, so

hoffnungslos fällt die Bilanz der türkischen Präsidentschafts- und

Parlamentswahl aus. Überwachung und Verhaftungswellen, die Aufhebung

von Presse- und Justizfreiheit, Bürgerkrieg in den Kurdengebieten und

Krieg im kurdischen Teil Syriens, eine kaum noch abzuwendende

Wirtschaftskrise: Nichts scheint dem türkischen Präsidenten

gefährlich zu werden. Natürlich sind die Medien gleichgeschaltet,

dienen Massenverhaftungen der Einschüchterung und anscheinend sind

auch die Wahlergebnisse an einigen Orten manipuliert worden. Und doch

waren die Hoffnungen unbegründet, die durch die neue Einigkeit der

Opposition und von ein paar Massenaufmärschen der kemalistischen CHP

genährt wurden, Erdogan könne seinen Zenit überschritten haben. Auf

diesen Trugschluss deuten auch die Wahlergebnisse in Deutschland hin:

Je lauter unsere Kritik an Erdogan wird, desto höher fallen die

Wahlbeteiligung und die Zustimmung der Deutschtürken für ihn aus. Es

ist das populistische Dilemma, das wir auch in Ungarn, Polen, Italien

und in den USA beobachten müssen. Wie schafft man die Balance

zwischen einem notwendigen Dagegenhalten und dem

Nicht-das-Gespräch-aufgeben, das auch im Dialog mit der Türkei keine

Lösung wäre? Wie man das nicht schaffen kann, führt gerade die CSU

vor: Indem sich die (einstmals gemäßigten) demokratischen Kräfte

selbst zerfleischen, statt sich – bei allem notwendigen Streit – auf

ihre gemeinsamen Werte zu besinnen.

