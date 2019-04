Allg. Zeitung Mainz: Typisch deutsch / Markus Lachmann zu E-Rollern

Wer einmal mit dem E-Roller gefahren ist, weiß: Die

Dinger machen mordsmäßig Spaß. Und sie sind einfach zu bedienen. Doch

wie so oft sind andere Länder weiter als Deutschland – die USA

sowieso, auch das kleine High-Tech-Land Israel. Dort wird gerollt,

was das Zeug hält. Es ist deshalb gut, dass es jetzt in Deutschland

losgeht. Dabei kann man von den Erfahrungen des Auslandes lernen. In

Tel Aviv sind E-Roller nicht beleuchtet, sie sind lautlos und

unverschämt schnell. Sprich gefährlich. Israel hat die Regeln für

E-Roller verschärft, weil die Zahl der schweren Unfälle stark

gestiegen ist. Städte wie San Francisco sind auf die Bremse getreten.

Dort standen zu viele E-Roller auf den Bürgersteigen herum und wurden

zur Stolperfalle. Es ist klar, dass es auch hierzulande Roller-Regeln

bedarf, um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, gerade die

Fußgänger. Leider geschieht dies wieder mit typisch deutscher

Gründlichkeit – es hätte nur noch gefehlt, dass der Gesetzgeber die

Farbe der Felgen und die Melodie der Klingel vorschreibt. Während

also die Regulierung übertrieben wird, werden die ökologischen

Aspekte der E-Roller völlig überbewertet. Mit dem Roller wird man

nicht weite Strecken über Land zur Arbeit tuckern. Er ist vor allem

für die Nutzung in den Städten geeignet. Eine Verkehrswende wird es

damit nicht geben. Bleibt also der Spaßfaktor. Lassen wir uns trotz

deutscher Bürokratie nicht die Vorfreude auf die neue E-Roller-Ära

verderben.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell