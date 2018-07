Allg. Zeitung Mainz:Überzeugen / Kommentar zum Rundfunkbeitrag / Von Mario Thurnes

Die Revolution aus Karlsruhe ist ausgeblieben. Die

Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch einen an

Wohnungen gekoppelten Beitrag ist mit der Verfassung vereinbar. Es

gibt zwar Härten: So müssen auch die zahlen, die nicht mal über ein

Empfangsgerät verfügen. Aber das seien so wenige, dass sie nicht ins

Gewicht fielen. Die Umstellung weg von einer Gebühr für angemeldete

Geräte hin zu einem allgemeinen Beitrag pro Haushalt war angesichts

des technologischen Fortschritts angemessen. In Karlsruhe ging es um

die Rechtmäßigkeit der Gebühren, doch das Thema hat zusätzlich eine

politische Ebene: Nicht einmal die strammsten Parteigänger der AfD

dürften damit gerechnet haben, dass Karlsruhe das System des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks kippen wird. Entsprechend ruhig war

es vor dem Urteil in ihrem Umfeld. Sie ahnten die Niederlage und

wollten sich ihr Gewinnerthema Kampf gegen „Staatsfunk“ und

„Zwangsgebühren“ durch diese nicht kaputtmachen lassen. Denn trotz

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wird die AfD weiter gegen

ARD, ZDF und Co agitieren. Ob das verfängt oder nicht, liegt im

Wesentlichen in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen. Sie können durch

ein überzeugendes Programm dieser Debatte den Sauerstoff nehmen. Dazu

gehört, den Infobereich insgesamt zu stärken und sich wieder auf die

Grundsätze des angelsächsischen Journalismus zu besinnen: sachlich

und unaufgeregt informieren, gerne auch kommentieren, aber beides

voneinander getrennt.

