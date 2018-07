Neue Westfälische (Bielefeld): Neuregelung für verkaufsoffene Sonntage Nur ein Papiertiger Lothar Schmalen, Düsseldorf

Dass CDU und FDP den ihrer Meinung nach

gefesselten Wirtschaftsriesen NRW „entfesseln“ wollen, ist eine der

zentralen Botschaften, mit denen die neue schwarz-gelbe

NRW-Landesregierung durchs Land zieht. Gesetzesvorhaben von

FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) heißen deshalb stets

„Entfesselungspakete“. Es gab Entfesselungspaket I und das

Entfesselungspaket II, ein drittes folgt in Kürze. Einer der

Bestandteile des Entfesselungspakets I war die Neuregelung der

verkaufsoffenen Sonntage in NRW und die komplette Freigabe des

Samstags. Die Zahl der Verkaufssonntage sollte deutlich erhöht

werden, und sie sollten nicht mehr an Großveranstaltungen gebunden

sein. Und was den Städten als Genehmigungsbehörde und dem

Einzelhandel besonders wichtig war: Die Neuregelung sollte

Rechtssicherheit bringen. Eingetreten ist von alledem nichts. Die

Rechtslage ist nach einhelliger Auffassung der Beteiligten, also

Einzelhandel, Gewerkschaften und Kommunen, nicht klarer, sondern

unsicherer geworden. Dass die Verkaufssonntage nicht mehr an

spezielle Großveranstaltungen gebunden sein müssen, sondern ganz

allgemein mit einer Stärkung des Handelsstandortes begründet werden

können – diese Bestimmung bleibt faktisch ohne Wirkung. Die

Rechtssprechung der Verwaltungsgerichte geht nämlich nach wie vor

davon aus, dass verkaufsoffene Sonntage sehr ausführlich begründet

werden müssen. Zu stark ist das Verfassungsgebot der geschützten

Sonntagsruhe. Ob die Begründung für einen verkaufsoffenen Sonntag

tatsächlich gerichtsfest ist, müssen nun die Rechtsabteilungen der

Kommunalverwaltungen entscheiden. Die Gewerkschaft Verdi, die der

Neuregelung wie die christlichen Kirchen von Anfang an kritisch

gegenüberstand, hat ihre Ankündigung, alle nicht ausreichend

begründeten Sonntagsöffnungen gerichtlich zu beanstanden, längst in

die Tat umgesetzt. Wie Dominosteine kippen die auf der Grundlage des

neuen schwarz-gelben Ladenschlussgesetzes genehmigten Sonntage nun

um. Von „Entfesselung“ also keine Spur. Die Neuregelung der

verkaufsoffenen Sonntage in NRW ist in Wirklichkeit nicht mehr als

ein Papiertiger.

