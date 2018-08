Allg. Zeitung Mainz: Unerreichbar / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Einkommensunterschieden

Das Grundgesetz spricht in Artikel 72 nicht von

gleichen Löhnen, sondern von gleichwertigen Lebensverhältnissen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind aber kein einklagbares

Versprechen, sondern ein permanentes Politikziel, das genau genommen

das Unerreichbare beschreibt. Dass Menschen in ländlichen Regionen

naturnaher leben als Menschen in Großstädten, ist seit der

Industrialisierung so. Dass Menschen in strukturschwachen Regionen

weniger verdienen als in Ballungsräumen, ist ein Phänomen, das die

gesamte Nachkriegszeit durchzieht. Die unterschiedlichen

Lebenshaltungskosten, die sich am deutlichsten in den Mietpreisen

ausdrücken, machen diese Unterschiede zum Teil wett, manchmal mehr

als wett. Wir haben es bei den regionalen Unterschieden von Einkommen

und Wirtschaftskraft also nicht mit einem Schwarz-Weiß-Thema zu tun.

Trotzdem laufen wir in eine Entwicklung, in der die meisten Regionen

Ostdeutschlands und entlegenere Mittelgebirgsregionen wie Hunsrück,

Odenwald oder Rhön auszubluten drohen. Der Staat wird den Drang

junger und qualifizierter Leute in die Ballungszentren auch mit noch

so vielen Mitteln nicht aushebeln können. Bund und Länder können ihn

aber beeinflussen, ja sie müssen ihn beeinflussen: mit guten

Schulangeboten und ordentlicher Gesundheitsversorgung auf dem Land,

mit digitaler Anbindung und exzellenter Pendlerinfrastruktur. Ein

Trend hat sich angesichts der galoppierenden Wohnpreise in den

Ballungsräumen nämlich auch verstärkt: in der Provinz zu bleiben und

immer längere Wege zur Arbeit in Kauf zu nehmen.

