Allg. Zeitung Mainz: Zeit fürs Urteil / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Beate Zschäpe

Sehr bemerkenswert, wie sich die Angeklagte Zschäpe

in ihrem Schlusswort geäußert hat. So ganz anders als in mehr als

fünf Jahren Prozess zuvor. Aufrichtiges Mitgefühl habe sie mit den

Hinterbliebenen der Opfer, versichert sie. Und mit rechtsradikalem

Gedankengut habe sie unwiderruflich abgeschlossen. Und Verantwortung

wolle sie übernehmen. Das Problem ist nur: Ist das wirklich

glaubwürdig? Meint Zschäpe das tatsächlich so – oder sind es nur

Krokodilstränen, ist es nur Taktik, um der schwersten Strafe zu

entgehen, die ihr droht: Lebenslänglich mit Feststellung der

besonderen Schwere der Schuld und anschließender

Sicherungsverwahrung? Zschäpe hat jedes Recht, zu taktieren und zu

lügen. So bestimmt es das Gesetz, und das ist richtig so. Jeder

Angeklagte hat enorm viel zu verlieren, ihm muss seine Schuld

nachgewiesen werden, er braucht nicht seine Unschuld zu beweisen.

Freilich müssen Angeklagte nicht lügen. Wenn sie die Wahrheit sagen,

hat das meist positive Konsequenzen für sie. Nicht verschwiegen

werden soll allerdings: Nicht selten erreichen Angeklagte mit

Abstreiten und Lügen auch, dass sie in Freiheit bleiben. Aber

schuldig bleiben sie dann doch ihr Leben lang, und ob sie damit gut

leben können, ist sehr die Frage. Das Gericht muss beurteilen, ob

Zschäpe bei ihrem letzten Wort gelogen hat. Das Gericht hat

glücklicherweise das allerletzte Wort. Manches spricht dafür, dass

die Angeklagte bloß taktiert hat. Dilettantisch, fast kindisch ist

Zschäpes Appell an die Richter, sich nicht von politischem Druck

beeinflussen zu lassen. Aber das werden sie ihr nicht negativ

anlasten. Das nicht.

