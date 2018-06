Allg. Zeitung Mainz: Zertwitterer / Kommentar zu Kim und Trump / Von Reinhard Breidenbach

Das Schlimmste ist: Es ist eigentlich ziemlich egal,

ob Donald Trump Vereinbarungen, die er unterschrieben hat,

nachträglich zerstört – auf seine besondere Weise: Trump zertwittert,

was er zugesagt hat. Manchmal ist es auch umgekehrt. Er hatte hohe

Quoten, als er zwischen 2004 und 2015 in einer Casting-Show auftrat.

Das Treffen mit Kim war nun eine Fortsetzung mit anderen Mitteln und

unter anderen Gegebenheiten, deutlich in Richtung Seifenoper. Trump

geht es um Quote, bei seinen Wählern. Und am Ende lässt er Nordkoreas

Diktator seine Dienstlimousine bewundern, die bezeichnenderweise „das

Biest“ heißt. Selten war Politik so beschämend. Der Singapur-Gipfel

war ein Schlag ins Gesicht der G 7-Partner Trumps, eine glatte

Provokation. Trump will sich als Weltenlenker und Friedenswächter

präsentieren, dabei wissen doch alle, wes Geistes Kind er ist. Es

wäre ja schön, wenn sich die Lage um Nordkorea entspannen würde. Es

wäre vor allem gut für das geknechtete nordkoreanische Volk. Aber zum

einen könnte es geschehen, dass der von Trump aufgewertete Kim, der

schon bislang über Leichen geht, noch dreister und gegenüber seinem

Volk noch brutaler wird. Zum anderen ist das in Singapur

unterzeichnete Abkommen so vage, dass es kaum das Papier wert ist,

auf dem es geschrieben wurde. Was tun? In wenigen Tagen feiern zwei

wichtige Ereignisse der deutsch-amerikanischen Geschichte runden

Geburtstag. Am 26. Juni 1963 bekannte John F. Kennedy vor dem

Schöneberger Rathaus: „Ich bin ein Berliner.“ Am 24. Juni 1948 begann

die sowjetische Blockade Berlins und damit die Luftbrücke der

Alliierten. Die „Rosinenbomber“ versorgten die geteilte Stadt aus der

Luft. Jeder kennt zudem die Geschichte von Ramstein, die Geschichte

des US-Stützpunktes Wiesbaden, die von „K-Town“ Kaiserslautern und

anderen Leuchttürmen von Partnerschaft und Freundschaft. Es ist vor

allem die Geschichte von Menschen, Amerikanern und Deutschen, die

zueinander gefunden haben. All das darf nicht zerstört werden wegen

eines Mannes, dessen Vorfahren – und das ist wahrhaftig ein bitterer

Treppenwitz der Geschichte – aus Deutschland, aus der Pfalz, kamen.

Daran müssen alle arbeiten, denen an vernünftiger Politik gelegen

ist, in der merkantile Konkurrenz sinnvoll ist, in der Egomanie,

Dummheit und Verbohrtheit am Ende allen schaden. Die Europäische

Union hat es derzeit auch deshalb so schwer, weil Trump zum Vorbild

und Helden für Nationalisten und Populisten des alten Kontinents

wurde. Der Kampf der Europäer um Einigkeit hat wohl seine Grenzen,

wenn Staaten wie Ungarn, Polen oder Italien partout nicht mehr wollen

oder können. Dann könnte die alte Idee eines Kern-Europa mit Paris

und Berlin an der Spitze sehr schnell hochaktuell werden. Trump ist

derzeit eine Gefahr für vernünftige Lösungen in der Politik,

weltweit. 2015 wurde er in seiner eigenen TV-Show gefeuert – wegen

rassistischer Tiraden. Die Hoffnung, dass ihm Vergleichbares im

Präsidentenamt widerfährt, ist leider Gottes nicht sehr groß. Aber

wer weiß.

