Neue Westfälische (Bielefeld): Streikverbot für Beamte bleibt Bestehen Auch Lehrer haben Grundrechte Miriam Scharlibbe

Verbeamtete Lehrer dürfen nicht streiken, sagt

das Bundesverfassungsgericht. Damit bestätigt es nur den Status quo,

könnte man meinen. Tatsächlich aber ist das Urteil ein Rückschritt im

Kampf gegen die Ungleichheit im Lehrerzimmer. Denn an jeder Schule in

Deutschland gibt es Pädagogen, die mehrere 100 Euro weniger verdienen

als ihre Kollegen. Obwohl sie dieselbe Arbeit machen. Gewerkschaften

rechnen vor, dass angestellte Lehrer in NRW im Schnitt 1.000 Euro

brutto mehr verdienen müssten, um am Ende des Monats auf das gleiche

Nettogehalt zu kommen, wie ihre verbeamteten Kollegen.

Irrwitzigerweise begründet das Verfassungsgericht seine Entscheidung

genau mit dieser Besserstellung. Wer mehr verdient und eine bessere

soziale Absicherung erfährt, soll nicht auch noch streiken dürfen.

Den harten Arbeitskampf können exklusiv die schlechter bezahlten

Tarifbeschäftigten übernehmen. Was sie dann erstreiten, dürfen sie

allerdings nicht exklusiv genießen. In der Realität werden die von

den angestellten Lehrern erkämpften Verbesserungen, wie

Einmalzahlungen und lineare Erhöhungen, häufig auf Beamte übertragen.

Man stelle sich nur vor, welche Verbesserungen für die Tarif-Lehrer

möglich wären, könnten sie auf die geballte Streik-Kraft ihrer

Kollegen zählen. Stattdessen wird an dem Zweiklassensystem

festgehalten. Das schadet auch den Kindern. Schon jetzt haben die

Bundesländer große Not freie Lehrerstellen zu besetzen. Der

Beamtenstatus hat seinen Glanz verloren. Die Arbeitsbelastung ist

vielen jungen Menschen zu hoch. Inklusion, Integration und das

Erlernen gesellschaftlicher Umgangsformen – Staat und Eltern laden

immer mehr Erziehungsaufgaben bei den Schulen ab. Sollten da nicht

alle Lehrer ihre Grundrechte wahrnehmen dürfen – auch das

Streikrecht? Am Ende ist dieser Streit ein Stellvertreter-Kampf. In

Deutschland gibt es bei einem der wichtigsten Berufe zu viele

Unterschiede – bei der Bezahlung, den Arbeitsbedingungen und der

Altersgrenze für Beamte. Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob

Lehrer überhaupt noch Beamte sein müssen oder ob dieser Status nicht

Vertretern der Justiz und Strafverfolgung vorbehalten sein sollte?

Schließlich dürfte bei der Ausbildung von Pädagogen Leidenschaft

wichtiger sein, als die Treue zum Dienstherrn. Da

Arbeitnehmervertreter aber kaum eine Schlechterstellung für drei

viertel ihrer Leute fordern werden, braucht es eine Verbesserung für

die Angestellten. Und die muss im Portemonnaie spürbar sein.

