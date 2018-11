Ältere Notfallpatienten qualifiziert versorgen

Notaufnahmen in Krankenhäusern sind Anlaufstellen für Menschen,

die in einer akuten gesundheitlichen Notsituation sind. Steigende

Patientenzahlen in den letzten Jahren sorgen dafür, dass Zeit und

Aufmerksamkeit für die Hilfesuchenden knapp sind. Dies trifft vor

allem die besonders schutzbedürftigen Patientengruppen, wie die mehr

als 4 Millionen Notfallpatienten über 65 Jahren, die jedes Jahr in

deutschen Notaufnahmen versorgt werden. Ein Drittel aller

Notfallpatienten ist über 70 Jahre alt. Ein großer Teil der besonders

betreuungsbedürftigen älteren Notfallpatienten wird in evangelischen

Krankenhäusern versorgt. Um diese Patientengruppe bedarfsgerecht

versorgen zu können, fordert der Deutsche Evangelische

Krankenhausverband e.V. (DEKV) eine Verbesserung der

Rahmenbedingungen bei Struktur, Finanzierung, Forschung und

Weiterbildung für die Notaufnahmen.

Bedarfsgerechte Versorgung älterer Notfallpatienten sichern

Überdurchschnittlich oft kommen ältere Patienten in die

Notaufnahmen. Bei dieser Patientengruppe benötigt das gesamte

Notaufnahmeteam aber mehr Aufmerksamkeit und Zeit für eine gute

Koordination und eine intensive Betreuung. „Die Kommunikation mit den

Patienten ist durch kognitive Einschränkungen und ein reduziertes

Hörvermögen häufig erschwert. Dabei liegen oft komplexe

Krankheitsbilder vor, die sicher abgeklärt werden müssen“, weiß

Martin Pin, Präsident der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre

Notfall- und Akutmedizin e.V. (DGINA). „Häufig ist bei älteren

Patienten zusätzliche Diagnostik und besondere pflegerische Betreuung

nötig, die Ressourcen bindet.“ Besonders anspruchsvoll für das

Behandlungsteam sind Demenzpatienten. Eine konkrete Gefahr für diese

Patientengruppe kann das sogenannte Delir darstellen. Dieser

Verwirrtheitszustand kann vermehrt im Notfall und bei akuten

Erkrankungen auftreten. Unbedingt muss das Delir vermieden bzw.

frühzeitig erkannt und behandelt werden.

„Für die fachgerechte Behandlung ist es wichtig, den individuellen

Patienten möglichst genau einschätzen und die benötigten Ressourcen

des Teams bedarfsgerecht zuteilen zu können. Nicht zuletzt aufgrund

der steigenden Anzahl an älteren Menschen brauchen wir dafür die

Entwicklung und Einführung validierter Instrumente zur

altersabhängigen Risikostratifizierung in der Notfallversorgung“,

fordert Pin.

Ältere Patienten brauchen besondere Aufmerksamkeit

„Eine bedarfsgerechte und patientenzentrierte Versorgung älterer

Notfallpatienten ist unseren Mitgliedern ein wichtiges Anliegen“,

erklärt Christoph Radbruch, Vorsitzender des DEKV. „Damit die

evangelischen Krankenhäuser dies leisten können, müssen die

Rahmenbedingungen stimmen. Die Strukturen und ihre solide

Finanzierung der Notaufnahmen müssen die Bedarfe älterer

Notfallpatienten besser abbilden, um den Mehraufwand für das

Krankenhaus leistbar zu machen“, führt Radbruch weiter aus.

Der DEKV und die DGINA fordern deshalb:

1. Strukturen und Prozesse in den Notaufnahmen müssen angepasst und

sachgerecht finanziert werden.

2. Die geriatrische beziehungsweise gerontopsychiatrische

Kompetenzentwicklung aller Mitglieder im Behandlungsteam muss

gesichert und refinanziert werden.

3. Um den Mehraufwand bei der Betreuung alter Notfallpatienten

auszugleichen, reicht der geplante Notfallstufenzuschlag nicht aus.

Er muss um einen altersstratifizierten Zuschlag ergänzt werden.

4. Das DRG-System muss so angepasst werden, dass der erhöhte Aufwand

in der Notaufnahme aufgrund der komplexen Krankheitsbilder über ein

Zusatzentgelt erstattungsfähig ist.

5. Darüber hinaus braucht die Versorgung älterer Notfallpatienten

Mittel zur Erforschung guter Instrumente zur Risikostratifizierung

sowie für die Versorgungsforschung.

Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) vertritt

mit 201 evangelischen Kliniken an über 270 Standorten jedes achte

deutsche Krankenhaus. Die evangelischen Krankenhäuser versorgen

jährlich mehr als 2,5 Mio. Patientinnen und Patienten stationär und

mehr als 3 Mio. ambulant. Mit über 120.000 Beschäftigten und einem

Umsatz von 10 Mrd. EUR sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der

DEKV ist Branchenverband der evangelischen Krankenhäuser und Mitglied

im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Der DEKV

setzt sich insbesondere für eine zukunftsorientierte und innovative

Krankenhauspolitik mit Trägervielfalt, verlässliche Rahmenbedingungen

für die Krankenhausfinanzierung, eine Modernisierung der

Gesundheitsberufe und für eine zukunftsorientierte konsequente

Patientenorientierung in der Versorgung ein. Vorsitzender: Vorsteher

Christoph Radbruch, Magdeburg, stellvertr. Vorsitzende: Andrea

Trenner, Berlin, Schatzmeister: Dr. Holger Stiller, Düsseldorf,

Verbandsdirektorin: Melanie Kanzler, Berlin.

Die Deutsche Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und

Akutmedizin (DGINA) ist eine medizinische Fachgesellschaft, die sich

insbesondere für die Weiterentwicklung der Notfallmedizin und -pflege

einsetzt. Sie sieht die Notfallmedizin als eine klinische Disziplin,

die hauptsächlich in den Notaufnahmen betrieben wird, aber auch die

präklinische Notfall-, die Katastrophen- und die Akutmedizin umfasst.

Vereinsziele sind vor allem die Verbesserung der notfallmedizinischen

Versorgung für Patienten und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen

der in der Notfallmedizin Tätigen. Zudem verfolgt die DGINA die

Umsetzung des europäischen Ausbildungscurriculums für Notfallmedizin

und strebt die Gebietsbezeichnung »Notfallmedizin« auch in

Deutschland an.

Präsident: Martin Pin

Vizepräsident: Dipl.-Med. R. Schäfer

Vizepräsidentin: M. Dietz-Wittstock M.Sc.

Vizepräsident: Prof. Dr. med. C. Wrede

Schatzmeister: Dr. med. Daniel Kiefl

