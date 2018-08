Altersarmut? Nein Danke! – Auswege aus der unzureichenden Altersabsicherung

Bereits vor über einem Jahrzehnt machten sich immer mehr Deutsche Gedanken über finanzielle Probleme im Alter. Mit der staatlichen Rente sah es schon eine Weile nicht mehr so gut aus. Eine immer älter werdende Gesellschaft mit immer weniger Nachwuchs ist keine gute Grundlage für das veraltete System. Mittlerweile scheint es in Deutschland immer noch keinen Ausweg aus der unzureichenden Altersabsicherung zu geben. Immer mehr Menschen ist es klar, dass sie ihren Wohlstand im Alter selbst in die Hände nehmen müssen. Doch kaum jemand hat genug Wissen, um dies selbstsicher anzugreifen. Das sinkende Rentenniveau, kaum merkliche Zinsen und steigende Mieten erhöhen auf jeden Fall die Gefahr der Altersarmut. Auch die so dringend benötigte zusätzliche private Vorsorge scheint kaum Abhilfe zu leisten. Welche Schritte sollte man unternehmen, um die Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen und Altersarmut zu vermeiden?

Der Ratgeber „Altersarmut? Nein Danke!“ von Uwe Riegel will genau auf diese Frage eine hilfreiche und vor allem praktisch anwendbare Antwort liefern. Der Autor liefert seinen Lesern eine Alternative zu den momentan einschlägigen Angeboten, die entweder nicht renditestark oder zu kompliziert, zu riskant und deshalb ungeeignet für eine nachhaltige Altersvorsorge sind.

Die hier aufgezeigte Alternative verfolgt einen ganzheitlichen, auf die Altersvorsorge ausgerichteten Ansatz. Es steht darin die sichere und erfolgreiche Steigerung der Erträge aus dem Aktienbesitz im Mittelpunkt. Schrittweise werden einfach anwendbare Methoden und Denkweisen vorgestellt, die es auch Laien ohne spezielle Vorkenntnisse und ohne großen Kapitalstock erlauben, mit Aktien nachhaltige und sichere Erträge zu erzielen und so eine eigenverantwortliche private Altersvorsorge aufzubauen.

„Altersarmut? Nein Danke!" von Uwe Riegel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-7626-9 zu bestellen.

