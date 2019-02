Altmaier will Obergrenze für Sozialabgaben

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat

sich dafür ausgesprochen, die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge

per Verfassung zu begrenzen. „Wir müssen die magische Marke von 40

Prozent unbedingt einhalten“, sagte Altmaier dem stern. „Vor acht

Jahren haben wir eine Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen.

Wenn es nach mir geht, werden wir in den nächsten Jahren auch die

Quote für Sozialabgaben im Grundgesetz festschreiben.“ So könne

sichergestellt werden, dass die Leistungsfähigkeit des

Wirtschaftsstandorts Deutschland nicht untergraben werde.

Der Anteil der Sozialversicherungen, die Arbeitgeber und

Arbeitnehmer je zur Hälfte zahlen, beträgt derzeit 39,7 Prozent vom

Bruttolohn. „Ich halte das für eine Obergrenze“, sagte der

Wirtschaftsminister dem stern. „Wird sie überschritten, gehen

Arbeitsplätze verloren, weil weniger investiert wird oder weil es

sich dann erst recht lohnt, Menschen durch Maschinen zu ersetzen.“

Eindringlich warnte Altmaier davor, dass Deutschland den Anschluss

bei der Digitalisierung verpassen könnte. „Wir haben viel zu wenig

Spezialisten für künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung,

Biotechnologie“, sagte der frühere Kanzleramtschef. Er halte

Vollbeschäftigung in Deutschland zwar für möglich, so Altmaier zum

stern, „aber nur wenn hier die neuen Jobs der Robotik und der

Plattformen entstehen“. Zugleich kritisierte der Wirtschaftsminister,

dass viele Infrastrukturprojekte vom Berliner Flughafen bis zum

schnellen Internet „in den Seilen hängen“. Das sei „kein Ruhmesblatt

für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Mobilfunknetz muss

besser werden.“

„Fast eine Schicksalsfrage“ nannte es der CDU-Politiker, dass die

deutsche Automobilindustrie den Trend zum selbstfahrenden Auto nicht

verschläft. Deutschland habe in den 70er-Jahren „einen gewaltigen

Kompetenzverlust in der Unterhaltungselektronik und bei Computern

erlitten“, so Altmaier. „Das darf in der Automobilindustrie nicht

noch einmal passieren. Sonst sieht es für die Zukunft wenig rosig

aus.“ Es müsse „auch der Letzte kapieren, dass in der

Automobilindustrie an der Digitalisierung kein Weg vorbeigehen wird.

China und Google haben das verstanden.“

Verwendung der Meldung bei Angabe der Quelle stern ab sofort frei.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Telefon 040-3703 2468

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell