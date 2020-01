Altparteien haben Problem mit demokratisch gewählten Volksvertretern: AfD-Landtagsfraktion weist Kritik an ihrem Neujahrsempfang scharf zurück

Am 23. Januar 2020 fand im Landtag von Baden-Württemberg der

Neujahrsempfang der AfD-Fraktion mit über 150 Gästen statt. Darunter waren auch

der Partei-Mitgründer und frühere FAZ-Feuilletonredakteur Dr. Konrad Adam als

Gastredner sowie die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen im Saarland und in

Thüringen, Josef Dörr und Björn Höcke. Der Besuch des Letzteren war für die

örtliche Politprominenz der Altparteien Anlass zu Kommentaren, die jeden Anstand

vermissen lassen. Unter anderem wurde die Anwesenheit Björn Höckes in Beziehung

zur Ermordung des württembergischen Zentrumspolitikers und Staatspräsidenten

Eugen Bolz durch die Nationalsozialisten vor 75 Jahren zu setzen versucht. Dazu

Emil Sänze MdL, stellvertretender Vorsitzender und Pressepolitischer Sprecher

der AfD-Fraktion: “Zunächst einmal muss ich mich bei den Journalisten bedanken:

Im Gegensatz zu den Vertretern der Altparteien haben sie keine Höcke-Rede

erfunden, die nicht stattgefunden hat. Auch haben sie sich mit dem

Hineingeheimnissen irgendwelcher Bedeutungen in unsere Gästelisten einigermaßen

zurückgehalten: Wir sind eine einige Partei und bleiben es. Man hat unsere

Fraktion jetzt so oft nach –Rechtsaußen– schreiben wollen, dass wir eigentlich

zur linken Tür wieder reinkommen müssten”, so der stellvertretende

Fraktionsvorsitzende.

Altparteien erfinden Höcke-Rede

Anders sei es hingegen mit den Altparteien, die in diesem Zusammenhang die Würde

des NS-Opfers Eugen Bolz – teils aus platter historischer Unkenntnis, teils aus

Kalkül – bewusst in den Schmutz ziehen, indem sie den 1881 in Rottenburg am

Neckar geborenen Politiker für ihre schäbigen Tiraden missbrauchen. “Ihrem

Schmierentheater in diesem Parlament haben die Altparteien einen neuen Tiefpunkt

hinzugefügt und sich weiter beim Wähler diskreditiert”, vermerkt Emil Sänze.

“Bereits im Jahr 2016 hat der heutige SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch in

seinen letzten Tagen als bereits abgewählter Kultusminister seinen unsäglichen

Gender-Bildungsplan zum Schaden unserer Kinder durchgedrückt – eine

–Beschmutzung der Demokratie– kann er getrost bei sich selber suchen. Es gilt

klarzustellen: Der aufrechte Staatspräsident Eugen Bolz war Mitglied der

christlich-konservativen Zentrumspartei und hatte mit Leuten wie Herrn Stoch

nichts gemein.” Bolz, so der AfD-Abgeordnete, gehörte nicht den Bürgerfressern

und nachmaligen DDR-Kommunistenhelfern der SPD an und hätte diese Leute aus

gutem Grunde gemieden. Er wäre niemals Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen

geworden, die einen Exkommunisten und seinerzeitigen Verehrer des Massenmörders

Mao Zedong zum Ministerpräsidenten gemacht haben. “Und übrigens: Welcher

Journalist würde sich wegen der charmanten Herrschaften Esken und Walter-Borjans

nach Feierabend in den Landtag bemühen?”

Das NS-Opfer Eugen Bolz wird von den Altparteien instrumentalisiert

Auch zu den Anwürfen des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke und der

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen) findet der

stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende klare Worte: “Herr Rülke fand einst

Gründe, sich in öffentlicher Plenarsitzung für seinen Vater zu entschuldigen. Er

hat uns diese leider nicht mitgeteilt, aber wir verstehen sie jetzt. Was die

Rolle seiner FDP angeht, so empfehle ich ihm innigst die Lektüre des

Wikipedia-Artikels –Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder, die nach 1945 politisch

tätig waren– und möchte ihn fragen, ob die etlichen ehemaligen NSDAP-Mitglieder,

die in der FDP beziehungsweise ihren Vorläufern Karriere machten, sich zu Herrn

Eugen Bolz Lebzeiten jemals für diesen eingesetzt haben! Es waren die Vorläufer

der FDP, die meines Wissens als erste ein Ende der Entnazifizierung forderten.

Und was Landtagspräsidentin Muhterem Aras angeht: Wieder sehen wir, dass ihre

gerne vor sich hergetragene Migrationsgeschichte vor profunden Kenntnissen

unserer Geschichte Halt gemacht hat. Zur Würde des Hauses haben Frau Aras–

Äußerungen wieder einmal kein Jota beigetragen.”

