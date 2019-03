Andreas Kalbitz: „Billy Six ist frei. Die AfD wird weiter kämpfen für echte Meinungsfreiheit, die für alle Journalisten gilt.“

Nach 119 Tagen Einzelhaft in einem venezolanischen

Gefängnis ist der Brandenburger Journalist Billy Six freigelassen

worden. Er wird heute Nachmittag auf dem Flughafen Tegel erwartet.

Die AfD-Fraktion hatte in der vergangenen Woche die Eltern von Billy

Six in die Landtagspressekonferenz eingeladen und sich im Rahmen

eines eigenen Antrags für die Freilassung des Journalisten

eingesetzt. Nur die AfD-Abgeordneten stimmten diesem Antrag zu.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Andreas Kalbitz, erklärt dazu:

„Ich bin sehr froh, dass Billy Six nun endlich bald wieder in

Deutschland ist und auch wieder in seiner brandenburgischen Heimat.

Doch in die Freude des heutigen Tages mischt sich die Ernüchterung

über die Erlebnisse der Plenarsitzung der vergangenen Woche. Keine

der Altparteien im Landtag Brandenburg hat sich dem Antrag der

AfD-Fraktion für die Freilassung von Billy Six angeschlossen. Sie

haben damit bewiesen, was sich hinter dem mantraartig vorgetragenen

Bekenntnis zur Meinungsfreiheit verbirgt: Nämlich gar nichts! Daraus

macht die Einheitspartei aus SPD, Linken, Grünen und CDU nicht einmal

ein Geheimnis, wenn prominente Redner erklären, es sei schon wichtig

–welche Fraktion– den Einsatz für die Meinungsfreiheit fordere. Sie

messen mit zweierlei Maß, sie differenzieren zwischen

Mainstream-Journalisten, für die sich der parlamentarische Einsatz

lohnt und denen, die wohl keine Unterstützung verdienen. Die AfD wird

das nicht akzeptieren und auf allen Ebenen weiter kämpfen für echte

Meinungsfreiheit in Brandenburg und in Deutschland, die für alle

Journalisten gilt.“

