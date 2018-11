Gauland: Harbarth beschädigt Vertrauen in richterliche Unabhängigkeit

Am Freitag hat der zum Richter am

Bundesverfassungsgericht gewählte CDU-Abgeordnete Stephan Harbarth in

der Debatte über den Antrag der AfD-Fraktion zum Migrationspakt seine

letzte Rede vor dem Bundestag gehalten.

Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Alexander Gauland, mit:

„Was Herr Harbarth heute gemacht hat, geht überhaupt nicht. Er hat

als bereits gewählter Richter am Bundesverfassungsgericht offensiv

für den Migrationspakt geworben und sich damit in einer aktuellen

Debatte eindeutig parteipolitisch geäußert. Dadurch hat Herr Harbarth

das Prinzip der Gewaltenteilung verletzt und das Vertrauen in seine

richterliche Unabhängigkeit beschädigt.

Das Verhalten von Stephan Harbarth bestärkt uns in unserer Kritik

an der Unsitte, Berufspolitiker mit einem Posten in Karlsruhe zu

versorgen. Durch diese Praxis kann die unverzichtbare

parteipolitische Neutralität der Verfassungsrichter nicht

gewährleistet werden. Dadurch droht der Ruf des Verfassungsgerichtes

als parteiunabhängige Institution dauerhaft beschädigt zu werden.

So verständlich der Wunsch ist, sich mit einer letzten Rede aus

dem Bundestag zu verabschieden, so angemessen wäre es heute für Herrn

Harbarth gewesen, zu schweigen.“

