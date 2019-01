Andreas Kalbitz im ZDF: „Brandenburgs LINKEN-Justizminister Ludwig muss gehen“

Angesichts von wiederholten und systemimmanenten

Justizskandalen im Land Brandenburg, wo eine durch die

Woidke-Regierung seit Jahren ausgeblutete Justiz rechtsstaatliche

Verfahren nicht mehr uneingeschränkt gewährleisten kann, fordert die

AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg den sofortigen Rücktritt des

verantwortlichen Ministers der Linken.

Begründung für die Rücktrittsforderung der AfD-Fraktion:

Justizminister Ludwig ist weder willens noch in der Lage, für die

notwendige Personalausstattung der Justiz in Brandenburg,

insbesondere bei der der Besetzung von Richtern und Staatsanwälten,

zu sorgen. Entsprechende parlamentarische Initiativen der

AfD-Fraktion waren von der Linken und ihren verbündeten SPD-Genossen

stets abgelehnt worden.

So mussten jüngst zwei mutmaßliche Straftäter aus der

Untersuchungshaft freigelassen werden, weil die Verfahren vor einem

Brandenburger Gericht zu lange gedauert haben: diesmal war es ein

mutmaßlicher Brandstifter und bereits im Dezember 2018 wurde der

erstinstanzlich verurteilte Mörder Michail A. nach acht Monaten aus

der Untersuchungshaft entlassen. Ein weiterer Justizskandal: Nachdem

das Landgericht Potsdam nach rund 13 (sic!) Jahren Verfahrensdauer im

Prozess um den Subventionsbetrug beim Um- und Ausbau der

Boitzenburger Schlossanlage ein Urteil verkündet hatte, kamen die

Verurteilten mit milden Strafen davon, ebenfalls wegen der überlangen

Verfahrensdauer. Der Grund jeweils: Eine personelle Unterbesetzung

der Gerichte, wofür der Justizminister verantwortlich ist.

Im Gespräch mit der ZDF-drehscheibe vom 9. Januar 2019 erläutert

der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz,

die Rücktrittsforderung an den Linken-Justizminister Ludwig:

„In Brandenburg laufen mutmaßliche Brandstifter und Mörder frei

herum, weil ein linker Justizminister völlig versagt. Eine völlig

überlastete Justiz muss schwerste Straftäter aus der

Untersuchungshaft freilassen, andere Strafverfahren dauern bis zu 13

Jahre, Bürger müssen jahrelang auf ihr Recht bei Verwaltungsgerichten

warten, noch dadurch verschärft, weil die Verwaltungsgerichte vor der

Masseneinwanderung personell schon längst kapituliert haben,

Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, müssen ebenfalls viel zu

lange vor den Sozialgerichten auf ein Urteil warten. Und das ist nur

die Spitze des Eisberges. Der Grund ist immer der gleiche: Ein

katastrophaler Personalmangel bei den Gerichten, den der linke

Justizminister zu verantworten hat.

Nach dem Skandal um Krebsmedikamente und dem erzwungenen Rücktritt

der linken Gesundheitsministerin Golze hat die rot-rote

Landesregierung von Woidke mit dem Justizminister erneut einen

Versager im Kabinett, der durch bloßes Nichtstun die Sicherheit der

Bürger unseres Landes gefährdet – und den Rechtsstaat in Brandenburg

nicht mehr gewährleisten kann.

Hier sind wir uns einmal mit der Bild-Zeitung einig und fordern

klar – angesichts des Klammerns an der Macht und der Führungsschwäche

des SPD-Noch-Ministerpräsidenten: Minister Ludwig muss gehen! Ludwig

wäre dann mittlerweile der sechste Ministerabgang in Woidkes

Trümmertruppe – bei insgesamt neun Ministern rekordverdächtig in

Deutschland.

Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg fordert die sofortige

Aufstockung des Gerichtspersonals, um schnellstmöglich alle Altfälle

abbauen zu können.“

