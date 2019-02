Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview mit dem Fernsehsender WELT zur Grundrente der SPD: „Wir sehen es auch als eine Frage der Gerechtigkeit an, dass es eine Bedürfnisprüfung gibt“

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat

sich in einem Interview mit dem Fernsehsender WELT ausführlich zum

Koalitionsausschuss und zum Streit um Sozialreformen mit der SPD

geäußert. Das Studiogespräch mit der CDU-Chefin führte

WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm:

– Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei uns – ich

grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen! Das erste Mal, dass Sie

im Koalitionsausschuss mit dabei waren – für Herrn Söder gilt

das ebenso. Atmosphärisch – wie haben Sie es empfunden, wie ist

es abgelaufen?

AKK: „Ja es war eine vollkommen undramatische, sehr konstruktive

Arbeitssitzung, wir haben über viele Prozesse gesprochen, haben aber

auch das angesprochen, wo es im Moment noch Meinungsunterschiede

gibt.“

– Vielleicht einen Hauch konkreter? (beide lachen)

AKK: „Wir haben natürlich auch über das Thema Grundrente

gesprochen, und haben insbesondere von Seiten der CDU/CSU nochmal

sehr deutlich gemacht, dass wir an dem Ziel festhalten: Wir wollen,

dass Leistung sich lohnt, wir wollen, dass derjenige, der lange

gearbeitet hat, am Ende auch mehr hat, aber wir haben dazu sehr genau

verhandelt im Koalitionsvertrag, wir wollen, dass der

Koalitionsvertrag umgesetzt wird, d.h. wir sehen es auch als eine

Frage der Gerechtigkeit an, dass es eine Bedürfnisprüfung gibt, damit

sichergestellt ist, dass die Hilfe auch bei denen ankommt, die sie

brauchen.“

– Wie hat die SPD darauf reagiert?

AKK: „Die SPD hat die Vorstellungen von Arbeitsminister Heil noch

einmal dargestellt, die ja keine Bedürftigkeitsprüfung vorsehen,

insofern haben wir da die Positionen ausgetauscht, sind uns aber in

der Frage noch nicht näher gekommen.“

– Wie will man da dann nun weitermachen?

AKK: „Es ist jetzt Sache des Arbeitsministers, seine Pläne zu

konkretisieren. Die Möglichkeit besteht auch darin, dass man nochmal

darüber redet: Was heißt Bedürftigkeitsprüfung, dazu gibt es ja keine

konkreten Festlegungen. Wenn er allerdings darauf besteht, dass es

überhaupt keine Bedürftigkeitsprüfungen geben sollte, dann glaube

ich, wird eine Einigung eher schwer.“

– Herr Klingbeil hat gesagt „Wir werden uns bemühen, die

Unionsparteien mit guten Argumenten zu überzeugen von der

Bedürftigkeitsfrage“. Was wäre denn für Sie ein Argument? Sie

haben schon angedeutet: Wir müssen klären, wie man Bedürftigkeit

definiert. Wie würden Sie es denn definieren, so dass es mit dem

Koalitionsvertrag noch d–accord geht, und man der SPD trotzdem

entgegenkommt?

AKK: „Zuerst einmal haben wir die Bedürftigkeit im

Koalitionsvertrag an der Grundsicherung orientiert. Wir haben aber

gleichzeitig auch gesagt, dass jemand, der ein selbst genutztes

Wohneigentum hat… dass man da über die Frage, inwieweit wird das

angerechnet, nochmal reden kann. Also, es gibt da unterschiedliche

Varianten, und das, was wir vom Arbeitsminister erwarten, ist, dass

er dazu eben auch Vorschläge macht, denn das sind Vorschläge, die wir

brauchen, damit wir unser gemeinsames Ziel, eine Grundrente auf den

Weg bringen zu können, auch schnell erreichen. Denn ich glaube, dass

es schon eine Erwartung der BürgerInnen gibt, Lösungen, die man

erreichen kann, auch umzusetzen.“

– Ihr Koalitionspartner, die SPD, hat ja in den vergangenen Tagen

auch einiges auf den Tisch gelegt; die versuchen sich auch ein

bisschen selbst zu finden. Bei Ihnen war es das

Werkstattgespräch, bei den Sozialdemokraten ging es vor allem um

die Aufarbeitung von Hartz IV, dieses schwere Erbe, an dem man

da trägt. Jetzt kommt aus Ihrer Partei ebenfalls die Überlegung,

an Hartz IV zu basteln. Kai Whittaker z.B. hat das getan, mit

einem 5-Punkte-Plan. Waren Sie involviert in diesen Plan? Was

wissen Sie darüber?

AKK „Zuerst einmal ist es so, dass Kai Whittaker als der

entsprechende Sprecher in der Bundestagsfraktion sich Gedanken

darüber gemacht hat, wie eben auch insbesondere zur Frage –Wie

bekommen wir Langzeitarbeitslose wirklich auch wieder auch in Arbeit

hinein?– Insofern sind das erstmal seine Überlegungen, die jetzt

natürlich innerhalb der Bundestagsfraktion aber auch gemeinsam mit

der Partei dann besprochen werden müssen. Für uns ist ganz wichtig

beim Thema Hartz IV, dass es beim Prinzip –Fördern und Fordern–

bleibt. Unser Ziel war immer: schaffen wir es, die Menschen in Arbeit

zu bringen und mit Blick auf die Kinder, schaffen wir es, sie

sozusagen nicht in ihren Verhältnissen hängen zu lassen. Das sind die

zwei Hauptziele, die wir haben. Für alle Vorschläge, die dazu dienen,

diese beiden Ziele noch besser zu erreichen, als das bisher der Fall

war, sind wir offen. Allerdings ist – glaube ich – das, was die SPD

am Wochenende vorgelegt hat, ein gutes Stück davon entfernt.“

– Wenn Sie sagen „festhalten, ausbauen, fördern und fordern“,

könnte das auch bedeuten, dass man in den Jobcentern anders

arbeiten muss, dass man passendere Angebote anbieten muss, und

vor allem auch, dass die Wirtschaft mitgeht. Können sie das

garantieren?

AKK „Zuerst einmal haben wir in den Jobcentern ja in den

vergangenen Jahren schon entsprechende Veränderungen gemacht – und

ich würde mal sagen, mit Blick auf viele Kolleginnen und Kollegen,

die in den Jobcentern arbeiten, die geben wirklich ihr Bestes und

haben auch vielen Menschen dort schon geholfen. Und wir haben auf der

anderen Seite eine Situation, in der viele Unternehmen sagen, sie

suchen händeringend nach Fachkräften – und deswegen ist ja einer der

Punkte, über die wir reden, wie schaffen wir es, insbesondere jüngere

Leute, aber auch unter dem Prinzip Fördern und Fordern etwa zu einer

Ausbildung zu bringen, denn das ist die beste Versicherung gegen

Arbeitslosigkeit, darauf sollte man sich konzentrieren, aber nicht

darauf, notwendige Sanktionen, um Fördern und Fordern durchzusetzen

eben abzuschaffen.“

– Bei der SPD hätte man den Staat gerne als Partner …

AKK: „Der Staat ist hier ein Stück Partner, aber er steht

natürlich auch in der Verpflichtung, denn das Geld, mit dem dieses

System unterhalten wird, ist das Geld, das die Steuerzahlerinnen und

Steuerzahler hart erarbeiten. Und wie soll ich eigentlich einer

alleinerziehenden Mutter, die im Grunde genommen unter großen

Schwierigkeiten arbeitet, klarmachen, dass sie sozusagen mit ihrem

Geld jemanden unterstützt, der es dann es noch nicht einmal für nötig

hält, sich zum Beispiel zurückzumelden oder Angebote zur

Qualifizierung wahrzunehmen. Das ist ungerecht denjenigen gegenüber,

die sozusagen mit ihrer Leistungskraft zur Solidarität mit denen, die

es brauchen, beitragen. Und deswegen ist das ist für mich eine sehr

grundlegende Frage, dass Fördern und Fordern beibehalten wird.“

– Ich würde gern nochmal auf die letzte Nacht zu sprechen kommen.

Jetzt waren Sie das erste Mal beim Koalitionsausschuss dabei, es

gibt heute – am Tag danach – den einen oder anderen

Zeitungsartikel, der sagt, Sie haben jetzt das große Sagen, die

Kanzlerin ist nur noch Zaungast.

AKK: „Nein, das war überhaupt nicht so. Zum einen waren wir im

Kanzleramt eingeladen. Wir hatten uns auch darauf verständigt, dass

die Kanzlerin die Gesprächsleitung weiterhin in der Hand hat. Das war

insgesamt eine sehr demokratische Runde, bei der es sowieso nicht

besonders hierarchisch zugeht, sondern es war wirklich ein gutes

Arbeitsgespräch. Insofern wird da sehr viel spekuliert, über Dinge,

die uns gestern Abend auf keinen Fall beschäftigt haben.“

– Aber haben Sie schon das Gefühl, dass die Fraktion und Sie als

Parteichefin einen anderen Zug, eine andere Tonalität da

reinbringen, dass man anders künftig miteinander arbeitet?

AKK: „Ich war in Koalitionsausschüssen vorher nicht dabei,

insofern kann ich es schlecht beurteilen. Ich kann nur sagen, gestern

war das wirklich eine gute Arbeitsatmosphäre… obwohl wir viele

Punkte haben, bei denen wir noch unterschiedlicher Auffassung sind.

Aber wir sind sehr konzentriert daran, zu erarbeiten; was steht jetzt

an, wie könnten wir vorgehen, und auch nochmal deutlich zu machen:

Wie ist die Sicht einer Partei dazu, wie ist die Sicht der Fraktion

und wie muss es in der Regierung koordiniert werden. Das war gestern

überhaupt kein Problem. Das ist wirklich in einer sehr konstruktiven

Art und Weise miteinander besprochen worden.“

– Sie sehen sich nicht in Konkurrenz zu Frau Merkel?

AKK: „Nein.“

– Letzte Frage – der A380 soll eingestellt werden. Das könnte auch

einen Verlust von Arbeitsplätzen hier in Deutschland bedeuten.

Wie reagieren Sie darauf?

„Also zuerst einmal muss man diese Ankündigungen zur Kenntnis

nehmen. Und bevor man über Reaktionen redet, muss man schauen, was

das ganz konkret heißt; wie viele Arbeitsplätze werden betroffen,

wäre es möglich, Kapazitäten in andere Produktionsbereiche

umzulenken? Ich glaube, dass das jetzt die Befassung der nächsten

Stunden und Tage sein wird. Erst, wenn das auf dem Tisch liegt, kann

man als Politik erst seriös folgern, was daraus zu folgern hat.“

– Frau Kramp-Karrenbauer, vielen Dank, dass Sie im Studio waren,

Ihnen noch einen angenehmen Tag.

AKK: „Dankeschön.“

