Solidarität mit Ärztinnen und Ärzten in Venezuela – Patienten brauchen medizinische Hilfslieferungen

Der Marburger Bund ruft die Verantwortlichen in

Venezuela auf, so schnell wie möglich den Weg für medizinische

Hilfslieferungen freizumachen. Er solidarisiert sich mit den

Ärztinnen und Ärzten und anderen Beschäftigten im venezolanischen

Gesundheitswesen und ihren Patientinnen und Patienten.

Die medizinische Versorgung in dem südamerikanischen Land hat sich

in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert. Es fehlt vor

allem an Medikamenten und Hilfsmitteln, vielfach auch an

medizinischem Personal. Darauf hat u.a. der Weltärztebund in mehreren

Erklärungen immer wieder hingewiesen. Es gibt Berichte, denen zufolge

Patientinnen und Patienten dem Mangel an Medikamenten zum Opfer

gefallen sind.

„Die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in Venezuela, die trotz

der Krise im Land geblieben sind und ihren Beitrag zur

gesundheitlichen Versorgung leisten, verdienen unsere Anerkennung und

Solidarität. Wo immer es möglich ist, muss auf nationaler und

internationaler Ebene alles dafür getan werden, dass die politische

und wirtschaftliche Krise nicht in eine noch größere humanitäre

Katastrophe übergeht“, sagte Rudolf Henke, 1. Vorsitzender des

Marburger Bundes.

